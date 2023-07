Aquascope, Ecolodgee : le plan 2025 du Futuroscope franchit une nouvelle étape

mineures

Lancé en 2018 avec pour premier horizon la saison 2025, le plan d’investissement du Futuroscope mobilise, avec une formidable accélération ces deux dernières années.Elle s’est traduite par l’ouverture coup sur coup de l’attraction Objectif Mars, des Chasseurs de Tournades (Meilleure attraction mondiale en 2022), de l’hôtel Station Cosmos et de son restaurant futuriste SpaceLoop, sans compter des attractions plus «» commeIl fallait un nouvel événement marquant en 2023 pour traduire la continuité du plan ambitieux que s’est fixé la Compagnie des Alpes pour son parc vedette : atteindre rapidement(contre 1,9 million en 2022 et 120 millions€ de CA) et prolonger d’une demi-journée au moins le séjour moyen de ces visiteurs séduits par une «».L’ambition est de gagner 75% de CA en bout de course et 200 000 nuitées supplémentaires.