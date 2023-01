Le Futuroscope : quelles nouveautés en 2023 et au-delà ?

Un nouvel hôtel lodge ouvrira cet été, après la Station Cosmos et le Chasseur de Tornades

La saison 2022 du Futuroscope s’est achevée sur un nouveau record : 1,9 million d’entrées et 120 M€ de CA. Cela justifie d’autant plus le plan d’investissement de 300 M€ engagé jusqu’à 2025. Après l’ouverture de la Station Cosmos, du restaurant Hyperloop et de la nouvelle attraction Chasseurs de tornades, 2023 s’annonce avec quelques nouveautés pour entretenir la fréquentation et la durée de séjour.

Rédigé par Bruno Courtin le Mardi 31 Janvier 2023

Lu 126 fois