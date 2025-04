PortAventura World : quelles ambitions pour le parc d'attractions catalan ?

- 30e anniversaire en 2025



- plus de 100 millions de visites enregistrées depuis 1995 et un investissement cumulé de 1,8 milliard d'euros



- plus de 5 millions de visiteurs par an (5,5 millions en 2023, +3,85% par rapport à 2022), dont environ 1 sur 5, soit près de 1 million, viennent de France



- 40% des clients français réservent en direct via le site web, mais une grande part passent par les agences de voyages et les tour-opérateurs.



- en Catalogne, PortAventura représente 0,5% du PIB de la région et 15 800 emplois générés en Catalogne (directs et indirects)



- plus grand parc photovoltaïque d’autoconsommation dans une station balnéaire en Espagne (plus de 15 000 panneaux solaires)



- 27% de l’eau consommée par l’ensemble de la station est récupérée



PortAventura Park



- 6 aires thématiques

- 44 attractions

- jusqu’à 40 spectacles par jour

- 21 restaurants et points de vente

- 28 boutiques et points de vente



Caribe AquaticPark



- 16 attractions et piscines

- 5 restaurants et points de restauration

- boutique à thème PortAventura Caribe Shop



Ferrari Land



- 16 attractions et jeux

- 6 restaurants et points de restauration

- 6 magasins et points de vente Ferrari



Centre de congrès



- 24 salles de réunion multifonctionnelles

- surface de 20 000 m2

- pour des groupes de 10 à 6 000 personnes.