Montagnes russes : PortAventura World ouvre "Uncharted"

David García, directeur général de PortAventura World, a déclaré : « nous sommes très heureux de l’annonce de cet accord stratégique avec une compagnie de référence dans l’industrie du divertissement comme Sony Pictures. Cette alliance nous permettra d’être présents à l’échelle mondiale en présentant nos premières montagnes russes dark ride et de compléter à la perfection l’offre du resort. Nous sommes convaincus que cette nouvelle attraction d’une technologie de pointe sera essentielle pour créer des moments inoubliables et des souvenirs mémorables pour les familles et amis qui décideront de passer leurs vacances et leur temps libre dans notre resort ».



Pour sa part, Jeffrey Godsick, vice-président exécutif des partenariats mondiaux et de la gestion de la marque et responsable du divertissement local de Sony Pictures Entertainment, a indiqué que « l’équipe de PortAventura World a conçu une attraction palpitante pour que les fans du jeu et du film puissent se mettre dans la peau de Nathan et Sully et vivre leur propre aventure à la recherche de trésors ».



Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions, a déclaré : « Après l’énorme succès du film « Uncharted », nous sommes ravis de voir comme cet accord de licence dans le monde du divertissement s’étend encore davantage vers de nouveaux et palpitants espaces »