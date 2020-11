Autoconsommation : PortAventura World ouvrira une installation photovoltaïque en 2021

Après avoir lancé en 2019 l’inauguration du premier hôtel zéro émission, PortAventura World annonce qu'il compensera 100 % des émissions directes produites par le resort c'est à dire toutes les installations et opérations de ses parcs à thèmes, les hôtels, le centre de conventions et les bureaux.



Les crédits carbone servira à protéger et à conserver l’un des plus importants couloirs de migration de notre planète. Situé sur la côte du Guatemala et d’une surface de 54 000 hectares, le projet est situé dans la zone forestière du couloir, habitat naturel de 10 % des espèces d’oiseaux connues dans le monde.



L'an dernier 100 % de l’électricité consommée dans l'ensemble de ces activités provenait exclusivement de sources d’énergie renouvelables sans émission de CO2.



Dans cette même optique, PortAventura World mettra en service en 2021 une installation photovoltaïque qui fournira de l’énergie propre et renouvelable à l'ensemble du parc et des services associés.



"Il s’agira de la plus grande installation photovoltaïque d’autoconsommation dans un resort en Europe, avec une puissance installée de 7,5 MWp. Elle produira un tiers de l’électricité consommée dans le resort. L’installation photovoltaïque permettra d’éviter l’émission de 4 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère par an, soit l’équivalent du CO2 qui serait absorbé par 930 000 arbres" précise un communiqué.



Dans le cadre de cette stratégie, la société s’est également engagée à éliminer progressivement le plastique à usage unique jusqu’à ce qu’il soit totalement supprimé en 2022.