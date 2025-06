PortAventura fête ses 30 ans en grande pompe !

C’est, en effet, l'une des grandes annonces de cette saison anniversaire : la transformation de l’attraction "El Diablo: Tren de la Mina" en "El Diablo Neo", première montagne russe au monde à intégrer la réalité mixte.



Les invités ont pu tester cette nouvelle expérience durant la soirée. Munis de casques, ils ont ainsi traversé une mine mexicaine mystique peuplée de créatures légendaires et de décors virtuels synchronisés aux mouvements du wagon, pour une immersion totale.



Fruit d’une collaboration avec Adventure Labs, cette attraction inaugure le concept "PortAventura Neo", une nouvelle génération d’expériences mêlant technologie, adrénaline et storytelling. Contrairement à la réalité virtuelle, la réalité mixte permet de vivre une aventure collective, sans inconfort visuel.



Pour tester l’expérience en réalité mixte, comptez 4€ par personne. Les billets sont en vente directement au point de vente situé à l’entrée de l’attraction.



Autre pépite technologique qui fait son apparition, la nouvelle version d’" Hysteria in Boothill ", une expérience de réalité mixte dans la zone Far West. Pour participer au grand frisson vous devrez payer 5€ en ligne et 7€ sur place.



Désormais enrichie d’une narration plus travaillée et d’effets sensoriels poussés (air chaud, arômes, végétation, vibrations), elle promet de repousser les limites de l’immersion. Le parc a fait appel aux outils les plus récents en intelligence artificielle, comme Midjourney ou Runway, pour concevoir personnages, visuels et ambiances.