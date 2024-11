L’innovation, au cœur de la stratégie du complexe de loisirs PortAventura World

PortAventura World est un complexe de loisirs situé en Espagne, près de la ville de Salou, en Catalogne, à 1h au Sud de Barcelone. Il est l'un des plus grands parcs d'attractions en Europe et fait partie d'un ensemble comprenant plusieurs attractions, spectacles, hôtels, restaurants et zones thématiques. L’année dernière, le resort a accueilli près de 5,5 millions de visites dont 20% de français.



PortAventura World mise de plus en plus sur l'innovation pour rester compétitif. Cela inclut l’utilisation de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et la réalité augmentée pour enrichir l’expérience des visiteurs. L’émergence de modèles de langage avancés tels que ChatGPT marque un tournant décisif, comparable à l'arrivée de l’iPhone, en permettant à l’IA de s’intégrer pleinement dans notre quotidien. Par exemple, l'IA est utilisée dans le développement d'assistants virtuels comme "Pawla", un chatbot qui aide les visiteurs à planifier leur visite et à trouver des informations en temps réel. Ce chatbot, capable de comprendre les intentions des utilisateurs, propose une expérience plus personnalisée et satisfaisante.



L'entreprise espagnole a mis en place une unité dédiée à l'innovation pour relever les défis du secteur et répondre aux attentes des nouvelles générations, en particulier en tirant parti des technologies pour enrichir l'expérience client. PortAventura World continue d'investir dans son développement pour rester à la pointe du divertissement en Europe. L'accent est mis sur l'amélioration de l'expérience client (notamment grâce à la personnalisation et aux technologies), et le développement de nouvelles expériences immersives.



« L'intelligence artificielle représente une transformation majeure, changeant totalement la donne. La véritable question maintenant est : comment l'exploiter au mieux ? Comment tirer parti de ces technologies ? » Andreu Tobella Brunet



L’intelligence artificielle a également été utilisée pour concevoir "Hysteria in Boothill", une nouvelle expérience lancée en août. L'intégration de l'IA générative a permis de réduire les coûts de production de 20 % et d’accélérer de 30 % le processus de création. « L'intelligence artificielle est un outil qui permet de faire mieux, plus rapidement et à moindre coût. »