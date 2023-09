PortAventura World lance sa 23ème saison d'Halloween

continuer à développer ce que nous faisons de mieux, notre légendaire fête d'Halloween, en proposant de nouvelles activités, mais aussi en reprenant les spectacles et les passages de la terreur les plus populaires. Cette année, nous avons créé une zone d’épouvante qui en effraiera plus d'un, tout en restant adaptée à toute la famille. Nous souhaitons maintenir, voire dépasser, nos records de recettes et de visiteurs, qui se sont élevés l'année dernière à plus de 650 000 personnes.

Halloween est l’une des saisons préférées des visiteurs du parc d’attractions. David Garcia, directeur général de PortAventura World, souhaite «».à travers le parc plongeront le visiteur dans l’ambiance d’Halloween, mais ce n’est pas tout. Six passages de terreur ainsi qu’une nouvelle zone de terreur nommée “” ont été mis en place. “La Malédiction de l’Empereur” est un parcours en plein air accessible gratuitement qui regroupeParmi, on retrouve “La Isla Maldita”, “REC Experience”, “Horror in Texas”, “Truco o Trato”, “Apocalipsis Maya” et “La Muerte Viva” dans les différentes zones du parc.Plusieurs spectacles orientés sur, comme “Bang Bang Halloween” dans le Far West, “El Dia de los Muertos” au Mexique ou “Vampires” permettront aux visiteurs un moment de diversion adapté aux petits et aux grands.