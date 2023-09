Le Parc Astérix relance les quotas..

Pour cette saison, un bar clandestin s’est caché au sein du parc ! Au sein de ce refuge, cocktails, whiskies et autres boissons vous attendent pour un moment privilégié dans une ambiance unique. Plusieurs indices disséminés au cœur du parc vous permettront de trouver son emplacement, et une énigme (qui change tous les jours) vous permettra d’y accéder.



A l’intérieur, la tenancière des lieux Mauricette vous servira, avec son caractère bien trempé et ses serviteurs, Mimil et Fernand, d’anciens clients indisciplinés. Immersion garantie !