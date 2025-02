Découvrez Cétautomatix, la nouvelle attraction à sensations du Parc Astérix dès mai 2025 !

Dès le 5 avril 2025, le Parc Astérix inaugurera son nouveau restaurant thématique, Les Fastes du Nil, situé dans la zone Égypte.



Ce lieu de restauration rapide plongera les visiteurs dans une ambiance rappelant l’Égypte antique, avec une décoration immersive inspirée des palais de Cléopâtre.



Le menu proposera une gamme variée de burgers et de wraps aux saveurs égyptiennes, permettant de découvrir des recettes originales, dont :



- Le burger merguez, revisitant les saveurs méditerranéennes



- Des wraps épicés aux ingrédients typiques de la région



- Des desserts à la fleur d’oranger et aux pistaches, apportant une touche sucrée et parfumée.



Le restaurant s’inspire de l’histoire d’un ancien goûteur royal de Cléopâtre.