Par Toutatis, le Parc Astérix espère battre son record de fréquentation !

L'univers des plus célèbres Gaulois s'est élargi en 2023, avec l'ouverture du "Festival Toutatis", nouvelle zone du Parc Astérix, situé dans l'Oise. Après le village des Gaulois, le visiteur se trouve cette fois-ci plongé au cœur de la forêt des Carnutes, dans une ambiance festive, où il va pouvoir tester son courage à bord de la nouvelle attraction Toutatis, qui atteint les 110 km/h (record de France) et envoie ses passagers à 51 mètres de haut. TourMaG.com a pu explorer la zone à l'occasion de son inauguration officielle, le 12 mai dernier. Ambiance.Après deux ans de travaux et 36 millions d’euros de budget, la nouvelle zone "Le Festival Toutatis" ouvrira au printemps 2023 au Parc Astérix. Sur 3 hectares, les visiteurs pourront découvrir une nouvelle attraction - le Tumulus de Toutatis - pour un parcours riche en sensations sur plus de 1 300 mètres de circuit, au cours duquel ils vivront pas moins de 7 accélérations en avant et en arrière, jusqu’à une vitesse maximale de 110km/h]b (record de France).