Si le parc Astérix a réussi à attirer plus de 2,8 millions de visiteurs en 2023, cette année anniversaire devrait lui permettre de battre un nouveau record. « Ces années-là sont généralement porteuses, il y a une forte présence à l'esprit du personnage et du Parc. Mais il est très compliqué d'avoir une mesure exacte car la fréquentation dépend d'énormément de facteurs », souligne Delphine Pons.



D'autant plus que Paris accueillera l'été prochain les Jeux Olympiques et Paralympiques. « Ces Jeux sont à la fois un risque et une opportunité pour le Parc Astérix, nous avons du mal à avoir une évaluation très fiable », a ajouté la directrice générale, alors que le Parc travaille actuellement à la mise en place de partenariats.



« Nous allons nous adresser aux visiteurs étrangers qui viendront en France pour les JO, leur proposer de profiter de leur séjour pour venir au Parc. Notre point de vigilance porte plutôt sur les transports et l’accessibilité », ajoute la directrice générale, alors que le Parc travaille actuellement à « une accélération et une amélioration des possibilités d'acheminement des visiteurs en transports en commun ».



Néanmoins, malgré ces facteurs aléatoires, tout sera mis en œuvre pour que les visiteurs viennent en nombre en 2024. A commencer par le calendrier qui sera élargi, avec des ouvertures prévues tous les mercredis et les week-ends de septembre.



L'occasion d’accueillir ces mercredis-là, des centaines de bénéficiaires des Restos du Cœur. Cette action va de pair avec la sortie d'un nouvel ouvrage, le 18 septembre 2024, « Les 40 banquets d’Astérix » aux Éditions Albert René, dont l’intégralité des recettes ainsi que les droits d’auteurs d'Anne Goscinny et Sylvie Uderzo, seront reversés aux Restos du Cœur afin de les aider dans leur mission de distribution de repas aux personnes démunies.



Le livre reprendra les images des 40 banquets des 40 albums d’Astérix, qui seront accompagnées de recettes de chefs cuisiniers de renom.