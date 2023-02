Le Festival Toutatis, le "projet le plus ambitieux" du Parc Astérix, ouvrira au printemps 2023

Au printemps 2023, le Parc Astérix lancera " le projet le plus ambitieux depuis sa création ", selon un communiqué.



Il s'agit du "Festival Toutatis", une nouvelle zone dédiée au Dieu Gaulois Toutatis qui s’étend sur 3 hectares avec une scénographie dans l’Univers de La Gaule.



" Après plus de 2 ans de travaux et un budget de 36 millions d’euros, cet espace familial propose une attraction majeure, une attraction familiale, une aire de jeux, un restaurant, un kiosque sucré et une boutique ", poursuit le Parc Astérix.



Quid de la nouvelle attraction le Tumulus de Toutatis ? " Les visiteurs embarqueront pour un parcours riche en sensations au cours duquel ils vivront pas moins de 7 accélérations en avant et en arrière, jusqu’à une vitesse maximale de 110km/h (record de France).



Sur plus de 1 300 mètres de circuit, ils franchiront par ailleurs un total de 32 éléments, incluant une flèche verticale de 51m de hauteur, une chute inclinée à 101°, 3 inversions, et ressentiront au passage 23 airtimes (record du monde pour un grand huit en acier).



3 trains se relaieront, composés chacun de 5 véhicules pouvant accueillir 4 passagers (20 places). "