Avec "La Tour de Numérobis", le Parc Astérix vise toujours plus haut

Mais de quoi parle au juste cette comédie ? Et bien des péripéties de deux jeunes gens, Groupidupianix et Sérotonine qui, pour sa part, rêve de devenir la première femme druide. « En s'alliant, ces deux compagnons d'aventure promettent de répandre la magie et l’humour gaulois », annonce le Parc Astérix dans sa communication.



Accompagnés par 9 autres chanteurs-comédiens, ils interprètent des chansons originales écrites et composées par Vidal et Salvia spécialement pour cette production.



Durant le show, une dizaine de décors se succèdent ainsi que les références à la pop culture : parodies, citations cultes et même un petit coup de casserole derrière la tête d'Assurancetourix lorsque celui-ci ose reprendre les paroles d'un classique de Disney... (Pour les personnes intéressées, les titres de « C'est du Délire » peuvent s'écouter sur les plateformes Deezer, Spotify et Apple Music).



Si les Gaulois se payent les Romains, ils en profitent aussi pour montrer aux Américains de Marne-la-Vallée qu'ils peuvent faire bouger petits et grands.



Car depuis l'an dernier, le parc Astérix fait parler de lui. Le lancement du Toutatis - élue meilleure attraction d'Europe en 2023 - n'est pas étranger au record de fréquentation du parc (plus de 2,8 millions de visiteurs).



Cette même année, le parc a également reçu le prix du meilleur parc européen. « Pour nous, c'est une énorme progression, parce qu'on est le petit Gaulois à côté du géant américain. Oui, on a la potion magique, mais on arrive à faire des choses que les gens apprécient. Toutes ces récompenses et le succès du parc sont notre satisfaction », ajoute Guy Vassel.