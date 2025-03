Le Parc Astérix recrute pour ses métiers techniques

Le 11 mars 2025, le Parc Astérix organise un Educ'Tour des métiers techniques aux Quais de Lutèce, de 8h30 à 16h30. Cet événement s'adresse aux étudiants des écoles de maintenance industrielle, des formations en bâtiment et des cursus techniques variés, allant du CAP au cycle ingénieur. Le programme comprend des rencontres avec les équipes techniques du parc, des démonstrations, des ateliers immersifs et la découverte des coulisses du parc à travers deux parcours distincts : l'un dédié aux métiers du bâtiment et de la signalétique, l'autre immersif au sein du pôle maintenance attractions.



L'Educ'Tour réunira 53 représentants et 21 écoles des métiers de la technique pour échanger avec les étudiants et leur faire découvrir la diversité des métiers techniques du Parc Astérix. Cet événement offre aux jeunes un aperçu concret des carrières possibles dans le domaine de la maintenance et du bâtiment au sein d'un des plus grands parcs d'attractions français.