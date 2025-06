Emirates recrute en France en juillet 2025

offrir un accueil personnalisé

gérer avec assurance les opérations à bord

Les. À Paris, les sessions auront lieu au Mercure Paris Porte de Versailles Expo, à Lyon au Radisson Blu Hotel, à Bordeaux au Radisson Hôtel Bordeaux, et à Toulouse au Plaza Hotel Capitole. Les candidats peuvent déposer leur candidature en ligne avec un CV en anglais et une photo récente ou se présenter directement sur place. Une préinscription est recommandée mais non obligatoire.Les personnes retenues devront démontrer leur capacité à «» et à «», notamment en matière de sécurité. Les recrues bénéficieront d’une formation dispensée au centre d’entraînement d’Emirates à Dubaï. La compagnie précise que les équipages résident à Dubaï et bénéficient d’un logement de fonction, du transport domicile-travail, d’une couverture médicale et de réductions locales.Les équipages d’Emirates volent vers plus de 140 villes sur six continents. La compagnie exploite une flotte de plus de 260 avions et a plus de 310 appareils en commande. Elle est le principal opérateur de Boeing 777 et d’Airbus A380. En France, Emirates dessert Paris avec trois vols quotidiens en A380, Nice avec un vol quotidien en A380, et Lyon avec un vol quotidien en A350. La session de recrutement durera toute la journée. Les candidats présélectionnés seront informés le jour même des évaluations et entretiens à venir. Au total, plus de