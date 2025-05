Emirates affiche le meilleur résultat de son histoire en 2024-2025

Quant à la compagnie aérienne éponyme, elle réalise un résultat avant impôt record de 21,2 milliards d'AED (5,8 milliards d'USD), en hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent, son chiffre d’affaires s'élevant à 127,9 milliards d'AED (34,9 milliards d'USD), soit une amélioration de 6%.



Le niveau de trésorerie atteint 49,7 milliards d'AED (13,5 milliards d'USD), en hausse de 16% par rapport au 31 mars 2024.



Emirates a transporté 53,7 millions de passagers (+3%) en 2024-25, avec des capacités de sièges en hausse de 4%. Le transporteur affiche un coefficient de remplissage de 78,9%, en très légère baisse par rapport aux 79,9% enregistrés sur l'exercice précédent. Le revenu par passager-kilomètre est resté constant à 36,6 fils (10 cents US) (RPKT).



Pour rappel, au cours de l'exercice, Emirates a ouvert deux nouvelles destinations, Bogotá et Madagascar ; repris les vols vers Phnom Penh, Lagos, Adelaïde et Édimbourg ; et renforcé ses liaisons avec 21 autres destinations en réponse à l'accroissement de la demande.



Au 31 mars, la compagnie desservait 148 villes dans 80 pays et compte désormais 33 accords de partage de codes et 118 partenaires interlignes, offrant à sa clientèle un accès facilité à plus de 1 750 villes au-delà de son réseau.



Par ailleurs, le premier Airbus A350 a rejoint la flotte d'Emirates cette année, donnant au transporteur des moyens accrus pour répondre à la demande de la clientèle en proposant notamment la Classe Économie Premium, très demandée, et un système de divertissement à bord de dernière génération. Au 31 mars, la flotte d'Emirates comptait 4 Airbus A350 desservant Édimbourg,

Ahmedabad, Bahreïn, Colombo, Koweït City et Bombai.



A noter également que le montant total des coûts d’exploitation a augmenté de 4% par rapport à l'exercice précédent.



Le coût du carburant et les charges de personnel ont été les deux principaux postes de dépenses de la compagnie en 2024-25, suivis par le coût de possession (dépréciation et amortissements). Le carburant a représenté 31% des coûts d’exploitation au cours de l'exercice, contre 34% en 2023-24.



La facture de carburant d'Emirates a légèrement diminué à 32,6 milliards d'AED (8,9 milliards d'USD) contre 34,2 milliards d'AED (9,3 milliards d'USD) sur l'exercice précédent, la diminution du prix moyen du kérosène (en repli de 10%) en tenant compte des gains de couverture, ayant contrebalancé la légère augmentation de 5% due à l'augmentation du nombre de vols.



Enfin, Emirates a investi 63 millions d'AED avec l'ouverture de deux nouveaux salons dans les aéroports de Londres Stansted et de Djeddah (sur 41 au niveau mondial), et avec la rénovation des installations existantes de Bangkok et de Paris.



La compagnie a également lancé son service gratuit de voiture avec chauffeur (Emirates Chauffeur-Drive Service) à Riyadh et ouvert, dans 8 villes, pour un investissement de 34 millions d'AED, les agences Emirates Travel store où des conseillers en voyage proposent un service plus personnalisé à la clientèle de la compagnie.