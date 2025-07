Emirates ouvre une nouvelle ligne directe vers la Chine

Depuis le 1er juillet 2025, Emirates , renforçant ainsi sa présence en Chine continentale. Cette nouvelle ligne marque le quatrième point d’entrée de la compagnie dans le pays, après Pékin, Shanghai et Guangzhou.Opéré en, le vol EK328 offre une connexion directe entre Shenzhen et les grandes capitales européennes, africaines et du Moyen-Orient via le hub de Dubaï.L’initiative s’inscrit dans la stratégie d’Emirates de développement en Asie de l’Est et de soutien au corridor d’innovation de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao.