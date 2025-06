Recrutement : comment reconnaître un candidat "Canada Dry" ? [ABO]

Je vous rassure, il existe très majoritairement des collaborateurs exemplaires avec lesquels nous sommes heureux de travailler, mais certains leur ressemblent seulement, ce sont les collaborateurs que j’appelle « Canada Dry », formule inspirée de la publicité des années 70 présentantAlors comment déceler le côté « Canada Dry » d’un candidat ?Au-delà de la préparation et de la structuration de l’échange, il convient de :aussi bien dans la forme que dans le fond sur la manière dont il a exercé son métier pour évaluer son niveau de savoir-faire- Ecouter attentivement les réponses et rebondir dessus aller dans les détails ;et de synthétiser l’échange afin d’alimenter sa réflexion ;pour recueillir leur témoignage ;- Etudier le résultat de son ou ses tests (personnalité, technique, etc.) ;non impliqué par son intégration et qui maîtrise les techniques d’évaluation ;- Organiser uneen immersion dans votre quotidien.Fort de toutes ces informations collectées toujours dans une relation cordiale et bienveillante, je recommande de se poser au plus tôt le lendemain de l’échange et de prendre le temps de les analyser et de les comparer sereinement et objectivement, c’est-à-dire en écartant ses biais cognitifs et ses émotions.