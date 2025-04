Embaucher un ex-entrepreneur, pourquoi pas ? [ABO]

Alors pourquoi s’intéresser à un ancien entrepreneur ?



En parallèle des trois risques cités pour l’employeur, il existe malgré tout des avantages :



- le néo-salarié sait ce qu’est l’entrepreneuriat dans sa grande désillusion ;



- il a gagné en maturité professionnelle et personnelle ;



- il a augmenté son agilité et sa résilience ;



- il est conscient de la complexité et de l’étendue de la gestion d’entreprise ;



- il a élargi son champ de polyvalence et de responsabilités ;



- il sait clairement pourquoi il redevient salarié ;



- il a une revanche professionnelle à prendre.



La motivation que j’entends le plus souvent pour expliquer le choix de revenir dans le salariat est l’envie de sortir de la solitude de l’entrepreneur et de retrouver une ambiance de travail ainsi qu’un sentiment d’appartenance autour d’un projet collectif au sein d’une équipe.



Néanmoins, recruter c’est gérer du risque. Aussi, le plus important à vérifier pour l'employeur reste la sincérité des nouvelles motivations à redevenir salarié et ne pas se contenter naïvement de celles annoncées !



La durée dans l’entrepreneuriat a aussi son influence. Plus le candidat a été à son compte en termes d’années, de fréquence et de récurrence, plus les risques sont élevés !



Je me rappelle de certains candidats ex-entrepreneurs à qui j’ai posé ces 3 questions, anticipant mes clients soucieux de leur réponse. Certaines sont éloquentes et sans équivoque.



Ils ont essayé et ont compris que l’on pouvait s’épanouir au travail en tant que salarié tant que le management, la culture d’entreprise et le métier leur correspondaient. D’autres justifications sont plus floues !