Recrutement : 7 conseils pour convaincre le candidat de signer 🔑

• Hausse de l’offre d’emploi• Relance de l’économique rapide après un coup de frein radical• Effet PGE• Recrutement à outrance et exagéré des start-up• Baisse de la demande• Augmentation des envies de reconversions et de formation• Systématisation d’une pause après une période d’activité professionnelleEn c’est encore plus évident dans le secteur du Tourisme, de l’Hébergement et de la Restauration. La période d’inactivité a été propice à la réflexion et à la remise en cause des contraintes liées aux métiers de cet univers. Beaucoup de professionnels ont apprécié avoir leur soirée et leurs week-ends.. Comme se sont des professionnels bien formés au service et à la notion de satisfaction des clients, leurs soft skills ont trouvé preneur dans l’assistanat, le commerce et la relation client.Comme dans toute nouvelle situation, il convient de la comprendre, de réfléchir et de s’adapter.Afin de déterminer les meilleures pratiques, il faut identifier les nouvelles exigences des candidats pour le faire signer et rester :1. Avoir envie de retrouver ses collègues : ambiance de travail2. Rééquilibrer la répartition entre vie privée / vie professionnelle3. Travailler en confiance avec sa Direction4. Avoir de l’autonomie dans son organisation de travail (télétravail et flexibilité des horaires). C’est surtout vrai pour la génération X5. Gagner plus en salaire et avantages sociaux6. Se retrouver dans les valeurs et la culture d’entreprise ( QVT 7. Se projeter dans la durée avec des opportunités de développement de carrière (projets stimulants, travail qui a du sens)8. Partager le sens de son travail avec son entreprise