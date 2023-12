Parc Astérix : on a testé pour vous... le Noël Gaulois 2023

En cas de mauvais temps ou pour se réchauffer un peu entre deux attractions, le Parc Astérix propose différents spectacles et lieux de divertissement très chaleureux.



Et notamment un nouveau point de restauration, le Repaire des Lutins, auquel on accède après avoir parcouru tout un dédale de couloirs. On débouche alors sur un petit salon cosy, où les canapés et les tabourets sont recouverts par des plaids.



Entre le sapin et les décorations de Noël, les cubes en bois géants en guise de tables basses, l'ambiance des fêtes de fin d'année est garantie ! Un bar propose des boissons fraîches et chaudes - dont du vin et du chocolat chaud de qualité moyenne - ainsi que des crêpes.



Si la collation ne nous a pas fait grande impression, en revanche, l'ambiance, la décoration et surtout l'animation du lieu valent le détour ! Car entre les tables circulent des lutins farceurs, mais aussi un magicien et un sculpteur de ballons... Il faudra simplement avoir la chance de s'y trouver dans un moment tranquille, car le lieu est plutôt confidentiel.



Ce nouvel endroit si chaleureux jouxte les patinoires et les pistes de luge de « Tous en Piste », le village de la glisse (couvert) du Parc Astérix. Pour rappel, l'une des patinoires est accessible dès 5 ans ; l'autre « Le Jardin des glaces » est réservée aux enfants (accompagnés de leur parents).