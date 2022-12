Port Aventura : "mettre l'humain au cœur de nos engagements"

Enfin, le volet social est particulièrement valorisé par Port Aventura. Selon Emma Descrot, "c'est crucial pour nous de mettre l'humain au cœur de nos engagements" .



C'est tout l'objet de la fondation créée en 2011, et qui a pour mission principale de "contribuer à améliorer la vie des gens, et plus particulièrement des enfants et des jeunes" , par des actions et événement solidaires au profits d'associations.



Parmi les actions développées par la fondation, Port Aventura Dreams est sortie de terre en 2019 pour accueillir des enfants malades et leurs familles.



Port Aventura Dreams c'est en quelque sorte "un petit village avec quelques maisonnettes adaptées, un salon commun, une aire de jeu..." où déjà près de 200 familles ont passé un séjour gratuit avec hébergement, pension complète, accès aux activités du parc et des animateurs qui les accompagnent.



Le projet vise à "sortir les enfants du contexte triste de l'hospitalisation" et aider leurs familles menacées d'exclusions sociales pour raisons économiques.



Une action positive pour les employés du parc aussi, pour qui désormais le message de Port Aventura Dreams fait "partie intégrante de la culture" .