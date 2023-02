Césars du Voyage Responsable : clôture des votes imminente !

Dernière ligne droite ! Il ne vous reste plus que 3 semaines pour désigner les lauréats des Césars du Voyage Responsable.Les Césars, que nous avons lancé il y a près d'un an, c'est l'occasion de valoriser des professionnels du tourisme qui ont décidé de s'investir dans la transition écologique. Par la pratique, au quotidien, les mains dans le cambouis, ils ont fait des choix stratégiques et testé des solutions.Celles-ci ont donné des fruits, à la fois en matière d'écoresponsabilité et d'évolution économique, et c'est ce que nous avions envie de valoriser en imaginant les Césars du Voyage Responsable. Nous avons créé une plateforme sur laquelle les professionnels peuvent se retrouver et nouer des partenariats, pour aller plus loin dans l'échange de bonnes pratiques.