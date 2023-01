Allibert Trekking, candidat aux Césars du Voyage Responsable

Allibert Trekking a été fondé en 1975 par 3 guides de haute montagne désireux de partager leur passion.



L'ADN du tour-opérateur : le savoir-faire du guide pour dénicher les sentiers exclusifs, le goût de la découverte, la rencontre et l’immersion dans la culture locale et la pratique d’un tourisme responsable, préoccupation des fondateurs dès la création de l’entreprise.



"Allibert Trekking organise des voyages d’aventure à pied, à vélo, à ski, raquette et kayak… En groupe, en liberté, sur mesure, en famille, avec ou sans guide, de la découverte culturelle aux plus hauts sommets, nos voyages sont toujours proches et respectueux des hommes et de la nature", explique Frederic Giroir, responsable web-marketing.



Depuis la création de l’entreprise, ses fondateurs ont veillé au respect de l’environnement et des populations.



Convaincus que le développement d’un tourisme responsable doit être envisagé dans sa globalité, depuis la conception du voyage jusqu’à sa réalisation, Allibert Trekking s’est très tôt investi dans la création de l’association ATR, Agir pour un tourisme responsable, qui regroupe les tour-opérateurs privilégiant une pratique professionnelle fondée sur le respect, la solidarité et la qualité.



En 2005, Allibert crée l’association Globetrekkeurs, qui lui permet de conduire différentes actions ciblées sur les besoins des populations, l’amélioration des conditions de vie et la protection de l’environnement.



Aujourd’hui, c’est au sein de la fondation Insolite Bâtisseur Philippe Roméro, qui fédère une dizaine de tour-opérateurs autour du tourisme responsable, qu’Allibert Trekking continue de porter ses engagements.



Allibert Trekking concourt aujourd'hui aux Césars du Voyage Responsable dans la catégorie Voyagiste.