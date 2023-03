Cérémonie des Césars du Voyage Responsable : rendez-vous le 30 mars !

En juin dernier, TourMaG ouvrait les candidatures pour ses tous premiers Césars du Voyage Responsable.9 mois après, le temps d'une gestation,TourMaG a lancé les Césars du Voyage Responsable. dans un but : faire connaître des professionnels de talent, leurs expérimentations et créer l'envie de dupliquer.Ils ont testé des solutions qui ont un impact positif en matière d'écoresponsabilité et d'évolution économique, et c'est ce que nous avions envie de valoriser.L'occasion de connaître des professionnels engagés, qui mouillent le maillot - pour rester dans une ambiance toutes marseillaise.Tout près du Vieux Port en plein centre-ville, c'est Le Flow qui accueillera les convives.