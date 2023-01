La Route des Voyages, candidate aux Césars du Voyage Responsable

La Route des Voyages est une aventure qui a commencé avec quelques voyageurs passionnés, de retour du Costa Rica, d'Argentine et d'ailleurs.



Une équipe de 21 professionnels, qui aujourd’hui sont spécialisés par destination. « Le voyage se doit d'être durable et responsable, c'est le principe de base sur lequel toute notre offre s'ancre depuis toujours », explique Stéphanie Taupin, Directrice Offre et Production de La Route des Voyages.



La connaissance du terrain des membres de l’équipe et les partenariats noués avec de petites structures locales permettent à la fois de faire vivre aux voyageurs des expériences riches et uniques, et d'avoir un impact positif sur la destination.



Le programme de Contribution Solidaire, lancé en 2010, vient le renforcer au travers des projets épaulés.



« Pour nous, voyager, c'est vivre l'essentiel » affirme Stéphanie Taupin.



La route des voyages concourt aujourd'hui aux Césars du Voyage Responsable dans la catégorie Voyagiste.