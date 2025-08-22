La Turquie maintient sa croissance touristique au 1er semestre 2025

Avec plus de 26 millions de visiteurs internationaux et 25,8 milliards USD de recettes au premier semestre 2025, la Turquie confirme sa dynamique de croissance touristique. Le pays enregistre une hausse des dépenses par nuitée, portée par une stratégie de diversification de ses marchés émetteurs.



