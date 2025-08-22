TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La Turquie maintient sa croissance touristique au 1er semestre 2025

Avec 26,4 millions de visiteurs sur six mois


Avec plus de 26 millions de visiteurs internationaux et 25,8 milliards USD de recettes au premier semestre 2025, la Turquie confirme sa dynamique de croissance touristique. Le pays enregistre une hausse des dépenses par nuitée, portée par une stratégie de diversification de ses marchés émetteurs.


La Turquie confirme sa dynamique de croissance touristique - Depositphotos @seqoya
La Turquie confirme sa dynamique de croissance touristique - Depositphotos @seqoya
La Turquie a enregistré une progression de ses indicateurs touristiques au cours du premier semestre 2025, confirmant sa position de 4e marché mondial du tourisme entrant selon l’ONU Tourisme.

Entre janvier et juin, le pays a accueilli 26,39 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 1 % par rapport à la même période de 2024.

Les recettes touristiques ont atteint 25,8 milliards USD, en hausse de 7,6 % sur un an.

La dépense moyenne par nuit et par personne s’élève à 106 USD (+ 8 %), tandis que la durée moyenne de séjour s’établit à 10 nuits (- 0,9 %).

Turquie : une stabilité des arrivées

Malgré un contexte géopolitique jugé complexe, le ministre de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, s’est félicité d’une "croissance durable" portée par une stratégie de diversification des destinations, produits et marchés émetteurs.

L’objectif fixé pour l’ensemble de l’année est d’atteindre 64 milliards USD de recettes.

Au premier semestre, les trois principaux marchés émetteurs vers la Turquie ont été la Fédération de Russie (2,61 M de visiteurs), l’Allemagne (2,42 M) et le Royaume-Uni (1,75 M).

Le pays observe également une progression à deux chiffres des arrivées en provenance des Amériques, de plusieurs pays européens concurrents, ainsi que d’Asie centrale et de la région Asie-Pacifique.


