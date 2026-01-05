A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

Un circuit exclusif

Stéphane poursuit : « Nous proposons un circuit (départ garanti dès 20 pax) sur vols directs de Marseille, Bordeaux ou Paris pour Luleå. Après 15 minutes de transfert nos clients arriveront à l’hôtel Scandic de Luleå où ils passeront la 1ère, la 6ème et la 7ème nuit (Description de l’hôtel un peu plus loin dans cet article).



Dès le lendemain c’est parti pour une semaine de découverte des trois Laponie et la traversée de ses grands espaces vierges. L’observation des aurores boréales (si les conditions le permettent), Alta et sa cathédrale des aurores boréales, la vue panoramique sur les Tunturi depuis le sommet de Kaunispää, la découverte du mythique Cap Nord, falaise emblématique de l’Arctique. Et aussi la rencontre avec la culture Sami, son artisanat, le musée Siida, la visite à l’atelier de bijoux Juhls, reflet du savoir-faire Sami. Sans oublier le fantastique Village de neige entièrement sculpté dans la glace et l’immersion dans le village du Père Noël au cercle polaire. Un voyage complet et bien équilibré avec des moments en liberté. Le tout avec le confort Quartier Libre dans des hôtels soigneusement sélectionnés 3*/4*, les dîners inclus dans la majorité des étapes. »