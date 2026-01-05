A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

Laponie suédoise, finlandaise et Norvégienne en 8 jours/ 7 nuits
Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, explique : « Dans le silence et les frimas du Nord, là où les paysages semblent figés dans un hiver cristallin, ce programme vous mène au-delà du cercle polaire, là où commence un monde à part, de la Laponie. De la Suède à la Norvège en passant par la Finlande, vous traverserez des territoires reculés recouverts de neige, habités par le peuple Sami et ses traditions ancestrales.
Notre tout nouveau circuit vous invite à vivre une aventure polaire unique ponctuée de moments suspendus tel qu’un verre dans un bar de glace, une balade sous les aurores boréales, ou la rencontre inoubliable avec le Père Noël.
C’est un voyage d’hiver profondément immersif, qui allie contemplation, culture et émerveillement, dans une atmosphère de calme envoûtant et de beauté sauvage. »
Un circuit exclusif
Stéphane poursuit : « Nous proposons un circuit (départ garanti dès 20 pax) sur vols directs de Marseille, Bordeaux ou Paris pour Luleå. Après 15 minutes de transfert nos clients arriveront à l’hôtel Scandic de Luleå où ils passeront la 1ère, la 6ème et la 7ème nuit (Description de l’hôtel un peu plus loin dans cet article).
Dès le lendemain c’est parti pour une semaine de découverte des trois Laponie et la traversée de ses grands espaces vierges. L’observation des aurores boréales (si les conditions le permettent), Alta et sa cathédrale des aurores boréales, la vue panoramique sur les Tunturi depuis le sommet de Kaunispää, la découverte du mythique Cap Nord, falaise emblématique de l’Arctique. Et aussi la rencontre avec la culture Sami, son artisanat, le musée Siida, la visite à l’atelier de bijoux Juhls, reflet du savoir-faire Sami. Sans oublier le fantastique Village de neige entièrement sculpté dans la glace et l’immersion dans le village du Père Noël au cercle polaire. Un voyage complet et bien équilibré avec des moments en liberté. Le tout avec le confort Quartier Libre dans des hôtels soigneusement sélectionnés 3*/4*, les dîners inclus dans la majorité des étapes. »
Et toujours notre séjour multi-activités à l’hôtel Scandic Luleå...
Stéphane précise : « En plus de notre circuit Symphonie blanche, il reste quelques disponibilités sur le programme Immersion en Laponie suédoise de Quartier Libre. Ce dernier est proposé avec comme « camp de base » l’hôtel Scandic de Luleå.
Dès l’arrivée à l’hôtel, notre équipe francophone, dote chaque client un équipement « grand froid » (Combinaison, bottes et gants) qu’il conservera pendant toute la semaine pour profiter pleinement du séjour, protégé de l’hiver lapon.
L’hôtel Scandic est situé à 2 kilomètres du centre de la ville de Luleå. Le parcours à pied en bordure de mer est très agréable. C’est un très bel établissement (équivalent à un 4* totalement rénové), équipé d’une piscine intérieure, d’un sauna et d’une salle de sport (pour tous les âges) gracieusement à disposition pendant les heures d’ouverture.
Durant le séjour en pension complète, les activités journalières suivantes sont incluses dans le programme :
Une excursion en motoneige couplée avec une initiation à la vie nordique et un déjeuner dans le cadre enchanteur de Pine Bay.
- Un safari traîneau à chiens,
- Une initiation à la pêche sous la glace et un déjeuner au magnifique Brandon Lodge,
- Toujours autour du Brandon Lodge, une balade en raquettes pour partir à la rencontre du Père Noël.
- La visite du village-église de Gammelstad, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
- La découverte de la culture Sami dans une ferme de rennes et d’élans où vous dégusterez
les spécialités locales. Et partagerez un temps d’échanges avec l’éleveur.
C’est le produit idéal pour s’approcher du cercle polaire en famille ou entre amis.»
…avec des options originales pour compléter le séjour
Stéphane ajoute : « Afin de compléter cette expérience nous vous proposons tout un panel d’options réservables à l’avance, selon vos envies et si le nombre d’inscrits est suffisant pour certaines, telles que :
Une chasse aux aurores boréales lors d’une croisière sur un brise-glace, une balade en Fatbike, une promenade en ski de fond et, une deuxième session de motoneige en mode plus sportif (en duo ou en solo). »
Notre catalogue et notre site sont à votre disposition
Stéphane conclut : « Notre catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.
N’attendez pas pour le commander.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ... ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille) ».
