L’Irlande de Quartier Libre, 34 ans d’expérience en départs garantis

La Balade Irlandaise, notre best-seller pour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.

Dublin, le Connemara, les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, l’anneau du Kerry et le rocher de Cashel sauront vous émerveiller.



L’activité coup de cœur : La visite d'une vraie distillerie de whiskey vous fera découvrir les traditions locales d'une toute autre manière, en y dégustant sa typique boisson.



Le Grand Tour d’Irlande, en 11j/10n en pension complète, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous. Comme sur la Balade irlandaise, vous passerez par le Connemara, lanneau du Kerry et Kilkenny, avec en plus une découverte des fabuleuses îles d’Aran.

Et l’Irlande du Nord avec Belfast et le musée du Titanic, sans oublier la phénoménale Chaussée des géants.



L’activité coup de cœur : Faites un tour dans l'histoire des Irlandais en visitant le Doagh Famine Village qui relate l'histoire de la Grande Famine.