L’Irlande de Quartier Libre, 34 ans d’expérience en départs garantis


L’Irlande est un peu le deuxième pays de Quartier Libre et c’est à coup sûr son pays de cœur. La saison dernière a été un peu compliquée notamment en raison des augmentations de prix. C’est moins le cas cette année et le niveau des ventes depuis le début de l’année donne beaucoup d’espoir ainsi que nous le confie Stéphane Dossetto.


Rédigé par le Lundi 26 Janvier 2026

Aer Lingus

Le printemps et l’été sont des saisons idéales


Stéphane Dossetto, Directeur commercial explique : « L’année 2025 n’a pas été notre meilleure sur la destination. Les prix n’avaient fait qu’augmenter depuis 4 ans et c’est sans doute la cause d’un tassement des réservation. Ce n’était pas le pays qui attirait moins, puisque les recherches étaient toujours aussi nombreuses, mais les prix qui avaient refroidis nombre de voyageurs. Cette année c’est moins le cas et c’est la raison pour laquelle le mois qui vient de s’écouler nous incite à un certain optimisme. Pour cette nouvelle saison nous proposons nos grand classiques et quelques nouveautés afin de nous adapter à la demande et répondre aux plus exigeants ».

4 circuits accompagnés en départs garantis

La Balade Irlandaise, notre best-seller pour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.
Dublin, le Connemara, les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, l’anneau du Kerry et le rocher de Cashel sauront vous émerveiller.

L’activité coup de cœur : La visite d'une vraie distillerie de whiskey vous fera découvrir les traditions locales d'une toute autre manière, en y dégustant sa typique boisson.

Le Grand Tour d’Irlande, en 11j/10n en pension complète, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous. Comme sur la Balade irlandaise, vous passerez par le Connemara, lanneau du Kerry et Kilkenny, avec en plus une découverte des fabuleuses îles d’Aran.
Et l’Irlande du Nord avec Belfast et le musée du Titanic, sans oublier la phénoménale Chaussée des géants.

L’activité coup de cœur : Faites un tour dans l'histoire des Irlandais en visitant le Doagh Famine Village qui relate l'histoire de la Grande Famine.
Le Connemara et l’Irlande du Nord en 8j/7n. Partez à la découverte de l'unique et mémorable région du Connemara et profitez des incroyables paysages de l'Irlande du Nord.

L’activité coup de cœur : Visitez le musée de l'iconique navire du Titanic. L'exposition vous retrace l'histoire tragique de ce paquebot fabriqué à Belfast.

Si vous ne disposez que de 5j, pourquoi ne pas faire notre circuit accompagné Dublin et Belfast. Un condensé plus citadin avec Dublin, Belfast et Derry. Et entre ces trois cités, vous admirerez la Chaussée des géant, la route d’Antrim les montagnes Bourne.

Enfin, pour ceux qui aiment approfondir et prendre leur temps, notre Vision Celtique en 13j/12n et notre Grande Traversée Celte en 16j/15n, sauront vous combler. Combiner l’Irlande et L’Ecosse, une vraie bonne idée.
2 autotours pour visiter son Irlande

L’Ouest et Dublin, 8j/7n pour voir les incontournables de l’ile d’Emeraude. Vous ferez un parcours équivalent à notre circuit accompagné Balade irlandaise mais en autonomie.

Et si vous avez du temps devant vous, pourquoi ne pas partir 15 jours ? Notre Immersion en Terres Celtes vous transportera entre les incontournables et les lieux plus confidentiels, entre les 2 Irlande.

Et pourquoi pas un City break à Dublin (vol+hôtel) pour approfondir votre découverte de la capitale de l’île d’Émeraude.

En résumé avec Quartier Libre vous n’avez que l’embarras du choix pour partir visiter votre Irlande.
Le plus d’un TO régional, partez au plus près de chez vous

Il y a au moins un programme de Quartier Libre réalisable en partant au plus près de chez vous. Jugez plutôt : Nice, Bâle-Mulhouse, Perpignan, Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Montpellier, Marseille, Nantes, Paris, Beauvais, Biarritz, Carcassonne, Lourdes, La Rochelle, Toulouse et Bordeaux.

Et si vous êtes proches d’un aéroport frontalier, nous avons également une solution pour vous de Genève, Luxembourg, Barcelone, Bruxelles, ou Francfort.
Notre résa, notre catalogue et notre site n’attendent plus que vous

Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.

N’attendez pas pour le commander.

Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ… ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44).
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.

Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28

TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026
