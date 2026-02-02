La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

Stéphane Dossetto, Directeur Commercial, explique : « C’est avec ce pays que l’histoire de Quartier Libre a commencé en 1992. Forcément cela crée des liens, et pouvoir y envoyer, cette année encore des clients, ce n’est pas qu’une question de business.
Nous sommes fier de notre production qui comprend des classiques agrémentés de nouveautés, avec départs garantis sur nos 3 principaux circuits. Et toujours nos guides maison, formés par nos soins. »
Des Trolls, des baleines et des fjords
Saviez-vous que le nom « Troll » est emprunté aux contes et légendes scandinaves ? Ça donnerait presque un côté sympa aux rageux et aux haineux de la toile, quoi que ! En Norvège, dont la beauté enchante et la pureté foudroie, il semblerait qu’il n’y ait pas que le froid qui fasse trembler les voyageurs… Au détour d’une roche, dans les profondeurs de la forêt ou au bord d’un fjord, une silhouette se déplace silencieuse.
En provenance de la mythologie scandinave et souvent principaux protagonistes des histoires contées aux enfants la nuit tombée, les trolls sont des créatures à la chevelure hirsute et au long nez, avec lequel ils ont d’ailleurs l’habitude de touiller leur chaudron. Ne sortant qu’au crépuscule, car les rayons du soleil les transformeraient immédiatement en pierres. C’est sûr, il vaut mieux être ne jamais contrarier les trolls. De plus, de nombreux sites naturels sont nommés d’après ces légendes en Norvège, comme le point de vue « Trolltunga » (Langue de Troll) ou la « Trollstigen » (la route des Trolls), que vous aurez peut-être la chance de parcourir dans notre circuit Norvège des Fjords (réouverture prévue à partir de fin mai). Vous longerez également le parc national de Jotunheim dans la plupart de nos circuits, joyaux réunissant cascades, sommets vertigineux, lacs et qui hébergeraient les Jotuns, une espèce de trolls mesurant 9 mètres et pesant 12 tonnes. N’oubliez pas de surveiller vos arrières lorsque le soleil se dissimulera. Heureusement, les guides Quartier Libre, vous partagerons leurs astuces pour les éviter, et ils seront aussi là pour vous montrer les baleines (si elles veulent bien se montrer) pendant la traversée entre Vesteralen vers le spectaculaire fjord de Tromsø au cours de nos circuits Grand Tour de Norvège et Lofoten et Fjord.
La Norvège de Quartier Libre, le choix pour une découverte complète
Stéphane détaille les programmes accessibles avec des compagnies telles que Norwegian, Volotea, Lufthansa, Air France, et Scandinavian Airlines.
« Lofoten et Fjords » est le circuit référence pour découvrir l’authenticité du pays (à partir de 2749€). Avec au programme : Oslo, Bergen, une croisière sur le Sognefjord, les îles Vesteralen et Lofoten, les cascades, les montagnes, la visite de TromsØ (point de départ des expéditions polaires) avec une traversée en bateau de 3 heures de Vesteralen vers le spectaculaire fjord de Tromsø où vous aurez peut-être la chance de voir des baleines.. 9j/8n tellement intenses en émotions que vous n’aurez qu’envie de revenir en Norvège.
Nouveauté : Le transport intérieur de Trondheim aux Lofoten est cette année effectué avec un vol intérieur, plus rapide que le train de nuit utilisé jusqu’à présent.
Si vous avez un peu plus de temps devant vous, le circuit « Grand Tour de Norvège », en 11j/10n, n’attend que vous (à partir de 3433€). Un programme riche et équilibré qui vous emmènera jusqu’au Cap Nord et son soleil de minuit, vous découvrirez les terres sauvages du nord et les Fjords de l’est. Avec un passage par le parc national de Jotunheim où vous croiserez peut-être les Trolls géants dont nous vous parlions dans le paragraphe précédent.
La « Norvège des fjords » est le best seller (à partir de 1899€) de la production et ce n’est pas un hasard. En 8j/7n vos clients découvriront le pays des Fjords par excellence, où la nature étale toute son éblouissante démesure. Le Sognefjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées.
Stéphane complète : « Dans ce programme, les 3 croisières dans les fjords (soit 4h de navigation en tout) sont justes éblouissantes et même vertigineuses. C’est une expérience qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie ».
Les visites d’Oslo, Bergen et Lillehammer, ainsi qu’une balade au pied d’un glacier font de ce circuit un véritable condensé des incontournables de la destination.
Stéphane ajoute : « Pour être tout à fait complet, nous proposons également un circuit entre les trois capitales scandinaves en 8j/7n. La traversée de nuit entre Oslo et Copenhague est une expérience à vivre. »
Deux Autotours et un City break
Si vous êtes adeptes de découverte en individuel nos autotours vous permettront d’explorer en liberté le pays en 8 jours avec notre Fjords et Telemark ou en 14 jours en faisant le Grand tour des fjords.
Et si Oslo seul vous fait de l’œil, pourquoi pas envisager d’un City break dans l’une des plus belles capitales scandinaves.
Stéphane conclut : « Tout comme je le suis, vous ne pourrez qu’être enthousiasmés par ce grand et beau pays. Alors rendez-vous vite sur notre site pour réserver votre prochain voyage. Et n’oubliez pas que Quartier Libre est désormais partenaire de Miles Attack pour ses circuits accompagnés ».
Notre catalogue et notre site sont à votre disposition
Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.
N’attendez pas pour le commander.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ... ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44).
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.
Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28
