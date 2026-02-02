La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

Saviez-vous que le nom « Troll » est emprunté aux contes et légendes scandinaves ? Ça donnerait presque un côté sympa aux rageux et aux haineux de la toile, quoi que ! En Norvège, dont la beauté enchante et la pureté foudroie, il semblerait qu’il n’y ait pas que le froid qui fasse trembler les voyageurs… Au détour d’une roche, dans les profondeurs de la forêt ou au bord d’un fjord, une silhouette se déplace silencieuse.



En provenance de la mythologie scandinave et souvent principaux protagonistes des histoires contées aux enfants la nuit tombée, les trolls sont des créatures à la chevelure hirsute et au long nez, avec lequel ils ont d’ailleurs l’habitude de touiller leur chaudron. Ne sortant qu’au crépuscule, car les rayons du soleil les transformeraient immédiatement en pierres. C’est sûr, il vaut mieux être ne jamais contrarier les trolls. De plus, de nombreux sites naturels sont nommés d’après ces légendes en Norvège, comme le point de vue « Trolltunga » (Langue de Troll) ou la « Trollstigen » (la route des Trolls), que vous aurez peut-être la chance de parcourir dans notre circuit Norvège des Fjords (réouverture prévue à partir de fin mai). Vous longerez également le parc national de Jotunheim dans la plupart de nos circuits, joyaux réunissant cascades, sommets vertigineux, lacs et qui hébergeraient les Jotuns, une espèce de trolls mesurant 9 mètres et pesant 12 tonnes. N’oubliez pas de surveiller vos arrières lorsque le soleil se dissimulera. Heureusement, les guides Quartier Libre, vous partagerons leurs astuces pour les éviter, et ils seront aussi là pour vous montrer les baleines (si elles veulent bien se montrer) pendant la traversée entre Vesteralen vers le spectaculaire fjord de Tromsø au cours de nos circuits Grand Tour de Norvège et Lofoten et Fjord.

