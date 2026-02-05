TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?

Elle passe de 13 à 20 engagements environnementaux pour la façade française et monégasque


Réunies au salon Euromaritime, le 5 février 2026, les parties prenantes de la croisière ont présenté l'évolution de la Charte croisière durable. Applicable depuis le 1er janvier 2026, cette nouvelle version intègre la principauté de Monaco et durcit les règles sur les rejets en mer, les émissions atmosphériques et le raccordement électrique, avec une première mondiale attendue à Marseille dès mars 2026.


Rédigé par le Vendredi 6 Février 2026

Le port de Marseille prévoit de brancher trois navires simultanément à quai en mars 2026 - Photo : Noah Penalva
Le port de Marseille prévoit de brancher trois navires simultanément à quai en mars 2026 - Photo : Noah Penalva
Agencia Catalana de Turisme
Applicable au 1er janvier 2026, la nouvelle édition de la Charte croisière durable en Méditerranée voit ses thématiques passer de 5 à 8 pour un total de 20 engagements.

Cette révision technique répond à l'entrée en vigueur de la zone SECA MED au 1er mai 2025 et à la création de la Zone Maritime Particulièrement Vulnérable (ZMPV) Nord Occidentale.

Selon les données officielles, l'activité en Méditerranée française et monégasque représente, en 2025, un volume de 2 030 escales annuelles pour une flotte de 147 navires rattachés à 52 compagnies, alors qu'actuellement, 32 compagnies sont signataires de la charte, couvrant 86% des escales sur la façade.

Stéphan Rousseau adjoint au directeur de la Direction interrégionale de la mer (DIRM) et chargé de la sécurité maritime, a précisé le 5 février dernier lors d'une conférence dédiée sur le salon Euromaritime à Marseille, que le seuil de conformité pour obtenir le certificat est fixé à 80%.

Les audits annuels, au nombre d'une vingtaine, permettent de contrôler l'application de ces mesures qui vont au-delà des obligations réglementaires de l'OMI (Organisation Maritime Internationale).

Une première mondiale pour le raccordement électrique à Marseille

Dans le même esprit, le port de Marseille prévoit de réaliser une prouesse technologique dès la mi-mars 2026 en branchant trois navires de croisière simultanément à quai.

Julien Massoni, directeur du terminal croisière de Marseille (MPCT), a confirmé que cette configuration constituerait une "première mondiale". Les tests de connexion ont débuté en décembre dernier et s'avèrent concluants.

À ce jour, le référentiel indique que 42% des navires fréquentant la zone sont déjà raccordables électriquement.

L'objectif est de généraliser l'usage de cette technologie pour supprimer les émissions atmosphériques durant le temps d'escale, qui représente environ un tiers du temps total d'exploitation d'un navire selon Nikos Mertzanidis, directeur exécutif de la CLIA en Europe.

Limitation des scrubbers et protection de la biodiversité

La nouvelle charte prévoit également un renforcement des zones d'exclusion pour les systèmes de nettoyage des fumées (scrubbers) à boucle ouverte.

Alors que la réglementation française interdit les rejets dans la limite des 3 milles nautiques, les négociations entre la DRIM et les armateurs ont abouti à un consensus pour porter cette zone d'exclusion à 6 milles nautiques, avec une incitation à atteindre les 12 milles, conformément aux exigences de Monaco.

Le texte intègre également des mesures strictes sur la pollution sonore et lumineuse (interdiction des éclairages sous-marins), ainsi que l'obligation de signaler les grands cétacés via le système OBSenMer dans la ZMPV.

Sur le plan de l'économie circulaire, les signataires s'engagent à favoriser la valorisation locale des déchets et à privilégier l'avitaillement en circuit court, notamment à Marseille pour les produits frais, afin de réduire l'empreinte carbone liée au transport routier des marchandises.

A lire aussi : Croisière durable : Monaco signe la Charte Méditerranée 2025

Lu 187 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news CruiseMaG

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026
Voyager moins nombreux, vivre plus intensément, retrouver du temps et du lien : en 2026, la...
Dernière heure

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?

Voyage en Égypte en 2026 : le guide complet des formalités et visas

Restaurants à visiter à Monaco : guide pour les touristes gourmets

Les meilleures régions viticoles du nord de l'Italie pour les groupes : guide de location d'autocars en Italie

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Vienne (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines

Décret litiges aériens : la Médiation pourrait passer de 17 000 à 50 000 saisines
Partez en France

Partez en France

Vacances d'été : Emmanuel Macron favorable à "un gros mois de vacances"

Vacances d'été : Emmanuel Macron favorable à "un gros mois de vacances"
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Voyage en Égypte en 2026 : le guide complet des formalités et visas

Voyage en Égypte en 2026 : le guide complet des formalités et visas
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
AirMaG

AirMaG

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury &amp; Managed pour l’Europe du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?

Méditerranée : quelles nouveautés pour la Charte Croisière durable en 2026 ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias