Les meilleures régions viticoles du nord de l'Italie pour les groupes : guide de location d'autocars en Italie


Découvrez les meilleures régions viticoles du nord de l'Italie pour les voyages en groupe, avec des options de location d'autocars et de bus confortables pour des circuits œnologiques faciles, sûrs et mémorables.


Rédigé par Evelina Brown le Vendredi 6 Février 2026

© wolfgang_hasselmann / Unsplash
© wolfgang_hasselmann / Unsplash
S'aventurer dans les vignobles du nord de l'Italie est le rêve de tout amateur de vin en Australie, sans parler du fait que vous voyagez avec un grand groupe d'amis, de collègues de travail ou de membres d'un club.

Ce circuit œnologique dans le nord de l'Italie vous permettra non seulement de déguster certaines des variétés les plus mythiques.

Circuit en bus dans les vignobles italiens : les avantages du voyage en groupe

Les groupes de 10 à 100 personnes bénéficieront d'une structure idéale de location de bus et d'autocars en Italie : vous voyagez en groupe, vous ne vous perdrez pas, vous n'aurez pas à vous soucier de trouver une place de parking, vous n'aurez pas à vous demander qui conduira après les dégustations.

L'un de nos partenaires de confiance pour ce type de voyages est BCS Bus https://bcs-bus.com/charter-bus-italy, un service proposant des bus charter et des bus touristiques pour des groupes organisés pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes. Le recours à un chauffeur professionnel offre une grande liberté de choix au groupe.

Les principaux avantages de voyager en bus et de visiter les vignobles du nord de l'Italie :

● Liberté de mouvement sans trajets en train ou en bus ;
● Accès facile aux caves éloignées ;
● Sécurité garantie après les dégustations ;
● Possibilité de garder tout le groupe ensemble ;
● Économies sur les frais de déplacement et de stationnement.

Ainsi, un circuit œnologique en bus en Italie peut être considéré à juste titre comme la meilleure option.

Location de bus en Italie : pratique pour les grands groupes

Si vous prévoyez de visiter plusieurs régions lors de votre voyage œnologique en groupe en Italie, la location d'un bus en Italie est pratiquement indispensable. Le bus est également pratique pour voyager entre les villes ainsi que dans les vallées et les régions montagneuses où les bus ne sont pas courants.

Pour l'instant, BCS Bus propose des bus de différentes tailles, à partir de minibus d'une capacité de 10 à 16 personnes et d'autocars touristiques de grande taille avec plus de 60 sièges. Les circuits ou visites guidées sont effectués dans tous les véhicules, qui sont équipés de la climatisation, de sièges confortables, de prises électriques, de compartiments à bagages et de systèmes audio.

Les meilleures régions pour une visite œnologique dans le nord de l'Italie

Plusieurs régions d'Italie méritent une attention particulière de la part des amateurs de visites œnologiques.

Piémont

Cette région est le cœur de la viticulture italienne d'élite et est idéale pour les visites œnologiques en autocar dans le Piémont. Elle abrite les communes renommées de Barolo et Barbaresco, où est cultivé le cépage Nebbiolo, considéré par de nombreux experts comme l'un des meilleurs cépages au monde. Cette excursion en autocar en Italie vous permet de visiter plusieurs caves à la fois, de comparer les styles, de déguster des millésimes rares et de découvrir les célèbres collines des Langhe, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Lombardie

La Franciacorta est souvent qualifiée de « Champagne italien ». Le vin y est soumis à des contrôles très stricts et sa production se caractérise par sa complexité et son caractère sophistiqué. L'excursion en autocar vous donne l'occasion de plonger dans les caves, de découvrir des domaines légendaires et de déguster des vins mousseux.

Vénétie

Il est possible de combiner une dégustation de vins en groupe en Italie avec la visite de châteaux anciens, de villes anciennes et de festivals gastronomiques. La région se prête bien aux voyages en bus grâce à la présence des vins rouges Amarone et Recioto, du vin blanc Soave, des cantinas familiales et des superbes routes des vins. La proximité de Vérone permet de se déplacer facilement entre les sites touristiques sans les inconvénients liés au transport.

Lac de Garde

C'est la raison pour laquelle les touristes apprécient cet endroit, car il offre des paysages paisibles au bord du lac ainsi que des dizaines de petites caves où les visiteurs peuvent faire leur propre dégustation. Grâce au bus, il est facile de se déplacer et d'avoir l'occasion de visiter plusieurs endroits en une journée : de Bardolino à Lugana.

Le nord de l'Italie est une destination unique pour des circuits œnologiques dynamiques, et la meilleure façon d'en profiter pleinement est de réserver un transport collectif en Italie et de voyager dans un bus confortable.

Un itinéraire œnologique italien peut être conçu de manière flexible, en choisissant le style, les régions viticoles et le format du voyage.


