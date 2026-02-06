Plusieurs régions d'Italie méritent une attention particulière de la part des amateurs de visites œnologiques.



Piémont



Cette région est le cœur de la viticulture italienne d'élite et est idéale pour les visites œnologiques en autocar dans le Piémont. Elle abrite les communes renommées de Barolo et Barbaresco, où est cultivé le cépage Nebbiolo, considéré par de nombreux experts comme l'un des meilleurs cépages au monde. Cette excursion en autocar en Italie vous permet de visiter plusieurs caves à la fois, de comparer les styles, de déguster des millésimes rares et de découvrir les célèbres collines des Langhe, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.



Lombardie



La Franciacorta est souvent qualifiée de « Champagne italien ». Le vin y est soumis à des contrôles très stricts et sa production se caractérise par sa complexité et son caractère sophistiqué. L'excursion en autocar vous donne l'occasion de plonger dans les caves, de découvrir des domaines légendaires et de déguster des vins mousseux.



Vénétie



Il est possible de combiner une dégustation de vins en groupe en Italie avec la visite de châteaux anciens, de villes anciennes et de festivals gastronomiques. La région se prête bien aux voyages en bus grâce à la présence des vins rouges Amarone et Recioto, du vin blanc Soave, des cantinas familiales et des superbes routes des vins. La proximité de Vérone permet de se déplacer facilement entre les sites touristiques sans les inconvénients liés au transport.



Lac de Garde



C'est la raison pour laquelle les touristes apprécient cet endroit, car il offre des paysages paisibles au bord du lac ainsi que des dizaines de petites caves où les visiteurs peuvent faire leur propre dégustation. Grâce au bus, il est facile de se déplacer et d'avoir l'occasion de visiter plusieurs endroits en une journée : de Bardolino à Lugana.



Le nord de l'Italie est une destination unique pour des circuits œnologiques dynamiques, et la meilleure façon d'en profiter pleinement est de réserver un transport collectif en Italie et de voyager dans un bus confortable.



Un itinéraire œnologique italien peut être conçu de manière flexible, en choisissant le style, les régions viticoles et le format du voyage.



