TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Vacances d'été : Emmanuel Macron favorable à "un gros mois de vacances"

réduction des journées de travail et des vacances scolaires d'été


Le sujet des rythmes scolaires a été, une nouvelle fois, abordé par Emmanuel Macron dans une interview accordée au Média Brut, suite à la question posée par un internaute. Le Chef de l'Etat serait favorable à des journées plus courtes et à une réduction des vacances d'été.


Rédigé par le Vendredi 6 Février 2026

Agencia Catalana de Turisme
Emmanuel Macron a, à nouveau, abordé la question des rythmes scolaires dans un entretien accordé au média Brut : "il faudrait aller vers des journées plus courtes pour nos collégiens et nos lycéens, sans doute commencer un peu plus tard le matin et avoir des journées qui finissent plus tôt pour pouvoir à la fois faire du sport, et faire des activités culturelles. (...)."

Le Président de la République avait lancé une consultation citoyenne. Le rapport qui a été publié le 23 novembre 2025 par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) proposait de réformer les temps scolaires et extrascolaires des enfants et des adolescents.

"Je pense qu’un gros mois de vacances, ce serait envisageable"

Le chef de l'Etat revient ainsi sur ce sujet : il faudrait "des journées qui sont moins chargées parce qu'on apprend mieux. La contrepartie, c'est sans doute d'avoir des vacances plus courtes. (...) On pourrait reprendre un peu plus tôt au mois d’août, on pourrait partir un peu plus tard en vacances. Je pense qu’un gros mois de vacances, ce serait envisageable."

Le ministre de l’éducation nationale, Edouard Geffray, a renvoyé ce débat à la présidentielle de 2027.

Lors du Congrès des Entreprises du Voyage à Taghazout en mai 2025, Valérie Boned, la présidente du syndicat avait déclaré à propos des rythmes scolaires : "C’est un sujet atomique, c'est extrêmement sensible de toucher à cela. Pour notre secteur, c’est une réflexion importante. Inévitablement, cela aura un impact. Je ne veux pas parler d'un manque à gagner pour la profession, ce n'est pas le sujet de cette réforme.

En revanche, si la période des congés scolaires est raccourcie, nous allons creuser les inégalités sociales pour ceux qui ont moins de moyens pour partir en vacances, car cela coûtera plus cher, puisque tout le monde partira en même temps. Nous aimerions avoir plusieurs zones, comme pour le reste de l’année. C’est un sujet très sensible. (...)"

A lire aussi : Réduction des vacances scolaires : "C’est un sujet atomique"

Lu 260 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news Partez en France

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !
Acteur majeur du tourisme en Corse, Ollandini Voyages est le n°1 des vacances sur l’île de Beauté...
Dernière heure

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025

Vacances d'été : Emmanuel Macron favorable à "un gros mois de vacances"

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale

Carburant durable : "C'est l'affaire de tous", agences et voyagistes compris !

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Vienne (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

"La valeur du voyage", thème central du prochain IFTM

"La valeur du voyage", thème central du prochain IFTM
Partez en France

Partez en France

Vacances d'été : Emmanuel Macron favorable à "un gros mois de vacances"

Vacances d'été : Emmanuel Macron favorable à "un gros mois de vacances"
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Comment obtenir votre ESTA en 2026 ? Le guide complet suite aux dernières annonces

Comment obtenir votre ESTA en 2026 ? Le guide complet suite aux dernières annonces
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
AirMaG

AirMaG

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025

L’Aéroport La Réunion Roland Garros enregistre un trafic record en 2025
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale

L'Office National Allemand du Tourisme distingué pour son innovation digitale
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury &amp; Managed pour l’Europe du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers prolonge ses réservations anticipées pour l’été 2026

Star Clippers prolonge ses réservations anticipées pour l’été 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme

L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias