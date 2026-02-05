Vacances d'été : Emmanuel Macron favorable à "un gros mois de vacances"

"des journées qui sont moins chargées parce qu'on apprend mieux. La contrepartie, c'est sans doute d'avoir des vacances plus courtes. (...) On pourrait reprendre un peu plus tôt au mois d’août, on pourrait partir un peu plus tard en vacances. Je pense qu’un gros mois de vacances, ce serait envisageable."

"C’est un sujet atomique, c'est extrêmement sensible de toucher à cela. Pour notre secteur, c’est une réflexion importante. Inévitablement, cela aura un impact. Je ne veux pas parler d'un manque à gagner pour la profession, ce n'est pas le sujet de cette réforme.



En revanche, si la période des congés scolaires est raccourcie, nous allons creuser les inégalités sociales pour ceux qui ont moins de moyens pour partir en vacances, car cela coûtera plus cher, puisque tout le monde partira en même temps. Nous aimerions avoir plusieurs zones, comme pour le reste de l’année. C’est un sujet très sensible. (...)"

Le chef de l'Etat revient ainsi sur ce sujet : il faudraitLe ministre de l’éducation nationale, Edouard Geffray, a renvoyé ce débat à la présidentielle de 2027.Lors du Congrès des Entreprises du Voyage à Taghazout en mai 2025, Valérie Boned, la présidente du syndicat avait déclaré à propos des rythmes scolaires :