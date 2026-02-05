Vacances d'été : Emmanuel Macron favorable à "un gros mois de vacances"

Emmanuel Macron a, à nouveau, abordé la question des rythmes scolaires dans un entretien accordé au média Brut : "il faudrait aller vers des journées plus courtes pour nos collégiens et nos lycéens, sans doute commencer un peu plus tard le matin et avoir des journées qui finissent plus tôt pour pouvoir à la fois faire du sport, et faire des activités culturelles. (...)."
Le Président de la République avait lancé une consultation citoyenne. Le rapport qui a été publié le 23 novembre 2025 par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) proposait de réformer les temps scolaires et extrascolaires des enfants et des adolescents.
"Je pense qu’un gros mois de vacances, ce serait envisageable"
Le chef de l'Etat revient ainsi sur ce sujet : il faudrait "des journées qui sont moins chargées parce qu'on apprend mieux. La contrepartie, c'est sans doute d'avoir des vacances plus courtes. (...) On pourrait reprendre un peu plus tôt au mois d’août, on pourrait partir un peu plus tard en vacances. Je pense qu’un gros mois de vacances, ce serait envisageable."
Le ministre de l’éducation nationale, Edouard Geffray, a renvoyé ce débat à la présidentielle de 2027.
Lors du Congrès des Entreprises du Voyage à Taghazout en mai 2025, Valérie Boned, la présidente du syndicat avait déclaré à propos des rythmes scolaires : "C’est un sujet atomique, c'est extrêmement sensible de toucher à cela. Pour notre secteur, c’est une réflexion importante. Inévitablement, cela aura un impact. Je ne veux pas parler d'un manque à gagner pour la profession, ce n'est pas le sujet de cette réforme.
En revanche, si la période des congés scolaires est raccourcie, nous allons creuser les inégalités sociales pour ceux qui ont moins de moyens pour partir en vacances, car cela coûtera plus cher, puisque tout le monde partira en même temps. Nous aimerions avoir plusieurs zones, comme pour le reste de l’année. C’est un sujet très sensible. (...)"
