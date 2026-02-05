TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Exemples : le Vivosa Apulia Resort et la Masseria Fontanelle


Dans le Salento, à l'extrême sud-est des Pouilles et donc de l'Italie, l'hôtellerie haut de gamme joue désormais la carte de l'authenticité et de la durabilité. Exemples : Vivosa Apulia Resort et Masseria Fontanelle, deux propriétés sœurs blotties à côté de la petite ville d'Urgento.


Rédigé par le Jeudi 5 Février 2026

Noyé dans la verdure, à deux pas de la mer : Vivosa Apulia Resort ©Vivosa Apulia Resort.
Noyé dans la verdure, à deux pas de la mer : Vivosa Apulia Resort ©Vivosa Apulia Resort.
Agencia Catalana de Turisme
Qui, aujourd'hui, n'a pas entendu parlé des Pouilles, cette magnifique région tout au sud-est de l'Italie ? Mais qui sait vraiment où se cache le Salento, un territoire qui mérite franchement d'être découvert ?

Pas compliqué, en réalité, puis qu'il est souvent présenté comme le « talon de la botte italienne », en quelque sorte le sud du sud des Pouilles.

Le Salento, c'est une destination qui peut se targuer, à bon droit, de disposer de plages idylliques, d'un riche patrimoine historique et culturel dont l'incontournable ville baroquissime de Lecce et d'offrir une cuisine délicieuse et variée.

Ceux qui veulent s'y offrir un séjour mi-balnéaire, mi-culturel mais éco-durable ont désormais deux adresses haut de gamme à leur disposition.

Pour commencer, au cœur du parc naturel du Litorale di Ugento, Vivosa Apulia Resort. Cet éco-resort 5 étoiles conjugue luxe, nature et durabilité.

Entouré d’une vaste pinède et bordé par les eaux cristallines de la mer Ionienne, parfois surnommées les Maldives du Salento, l’établissement entend incarner une hospitalité authentique et respectueuse de l’environnement.

Ses 333 chambres sont réparties autour de coursives inspirées de la tradition locale. Décorées dans un style méditerranéen, elles sont équipées de tout le confort moderne et, cela va de soi, climatisées. Un service en chambre est assuré, et l'établissement possède une conciergerie.

Vivosa Apulia Resort qui dispose d'une plage privée et d'une terrasse sur le toit, se distingue par sa formule Luxury All-Inclusive (unique dans la région), récompensée aux World Travel Awards de 2021 à 2024 comme Meilleur Complexe Hôtelier Tout Compris d'Italie.

Quant à son Spa (800 m2), baptisé "Vivosa Organic Spa", il a été reconnu comme le meilleur spa de bien-être de luxe aux World Luxury Spa Awards 2020 et comme le meilleur complexe hôtelier spa de luxe aux International Spa & Beauty Awards 2022 .

Idéal pour des vacances en famille dédiées au bien-être et à la nature, Vivosa Apulia Resort propose en effet des clubs, des activités et des équipements sportifs adaptés à tous les âges, des ateliers de cuisine et d'artisanat et bien sûr une offre gastronomique variée (avec options certifiées sans gluten) dans son restaurant.

Il propose aussi de multiples expériences pour se familiariser avec les Pouilles : excursions en bateau, randonnées, visites de pressoirs à olives souterrains, sorties en paddle dans les grottes, découverte des joyaux architecturaux du Salento...

Vivosa Apulia Resort : un engagement affirmé en matière de durabilité

Balade à vélo dans les environs de Urgento. © Vivosa Apulia Resort.
Balade à vélo dans les environs de Urgento. © Vivosa Apulia Resort.
Autres articles
Vivosa Apulia Resort a un autre atout : son engagement affirmé en matière de durabilité. Ce complexe hôtelier a d'ailleurs reçu la certification ISO 14001 pour ses normes environnementales élevées (recours à l'énergie solaire, économie d'eau, tri des déchets, etc.).

En mai 2024, ce Resort a franchi une étape supplémentaire en obtenant la certification de neutralité carbone, décernée par l'organisme international Kiwa.

Et, en 2026, Vivosa compte bien franchir une nouvelle étape en obtenant la prestigieuse certification B Corp, qui atteste non seulement de normes environnementales élevées, mais aussi d'une gestion éthique et durable.

Preuve supplémentaire de cet engagement, le Vivosa Apulia Resort soutient activement la conservation des tortues marines locales. Depuis sa plage, des tortues Caretta caretta secourues et soignées sont relâchées en mer par des vétérinaires et des biologistes du Centre de Sauvetage des Tortues Marines de Calimera (CRTM).

De plus, des actions de sensibilisation, notamment des ateliers pédagogiques et des réunions d'information, sont organisées pour les clients du Resort, histoire d'aiguiser leur conscience environnementale.

Masseria Fontanelle, un refuge pour se reconnecter à la nature et à la vie

Des cours pour se familiariser avec les spécialités du Salento. © Masseria Fontanelle
Des cours pour se familiariser avec les spécialités du Salento. © Masseria Fontanelle
Situé non loin du Vivosa Apulia Resort, sur un promontoire surplombant la mer Ionienne, Masseria Fontanelle est plus qu'un hôtel : cet établissement célèbre un style de vie qui embrasse le slow living. Combinant pierre blanche, oliviers, lumière et silence, il se veut une invitation à se reconnecter à la vie et à la nature et entend offrir une expérience à la fois sensorielle et spirituelle.

C'était au XVIIe siècle, un monastère bénédictin. Dans un premier temps, il avait été transformé en hébergement à destination des familles. Puis, en 2021, à la faveur d'une nouvelle restauration mettant davantage en valeur le "génie des lieux" largement perdu au fil des ans, les bâtiments ont été réorganisés afin de pouvoir offrir une expérience haut de gamme réservée aux adultes (les enfants sont admis seulement à partir de 12 ans) qui recherchent le calme et la tranquillité pour s'immerger dans la nature du Salento.

Masseria Fontanelle dispose de seulement 32 chambres et 3 Suites Junior. S'y ajoutent des espaces de restauration répartis sur plusieurs terrasses, un Spa aménagé dans l'ancienne citerne du monastère, des cabanes, des hamacs, un terrain de padel, une salle de sports en plein air ainsi que deux piscines panoramiques avec vue sur la mer.

Sur place, sont proposés des cours de yoga et de Pilates, ainsi que des leçons particulières avec un entraîneur personnel.

La cuisine servie sur place est traditionnelle, salentine donc, préparée avec des produits locaux provenant de petits producteurs de la région. La maîtresse de maison propose aussi des cours ludiques de cuisine aux clients.

Excursions à la demande

Joyau du Salento, Lecce (ici, la façade de l'église Sainte Irène) est souvent surnommée la "Florence du baroque". © mitzo_bs/ Deposit Photos
Joyau du Salento, Lecce (ici, la façade de l'église Sainte Irène) est souvent surnommée la "Florence du baroque". © mitzo_bs/ Deposit Photos
Si Masseria Fontanelle est un refuge adults-only qui, orienté bien-être, design et contemplation, entend "réconcilier l’âme et la matière, la nature et la main de l’homme, le passé et le présent", ce refuge n'en est pas moins un point de départ idéal pour découvrir le Salento.

Sa conciergerie peut en effet organiser à la demande de nombreuses excursions pour découvrir les grottes préhistoriques des côtes adriatique et ionienne, visiter les superbes villages de Presicce et Specchia et leurs célèbres moulins à huile souterrains, ou le phare de Palascia ou encore la superbe ville d'Otrante, réputée pour son château médiéval, sa cathédrale XIIIe et ses palais.

In fine, Vivosa & Masseria Fontanelle offrent deux visions complémentaires d’un même territoire préservé, le Salento.

Lu 219 fois

Tags : italie, pouilles
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 5 Février 2026 - 15:00 Paris : l'Hôtel Westminster, une cinquième étoile bien accrochée

Mercredi 4 Février 2026 - 11:59 Nicolas Dubort rejoint Le Royal Monceau – Raffles Paris

Mondial Tourisme

Brand news LuxuryTravelMaG

Heritage Resorts & Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée

Heritage Resorts &amp; Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée
En 2026, Heritage Resorts & Golf convie les épicuriens, voyageurs curieux et amateurs de haute...
Dernière heure

Nadège Bourrassé devient représentante commerciale de GVQ Canada en Europe

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Jean-Claude Rouach nous a quittés

Paris : l'Hôtel Westminster, une cinquième étoile bien accrochée

Distribution du train : Rail Europe signe avec la plateforme Juniper Travel Technology

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Vienne (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

"La valeur du voyage", thème central du prochain IFTM

"La valeur du voyage", thème central du prochain IFTM
Partez en France

Partez en France

« RISKI », une campagne nationale pour la sécurité sur les domaines skiables

« RISKI », une campagne nationale pour la sécurité sur les domaines skiables
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Comment obtenir votre ESTA en 2026 ? Le guide complet suite aux dernières annonces

Comment obtenir votre ESTA en 2026 ? Le guide complet suite aux dernières annonces
Production

Production

Voyages d'exception : "Nous allons lancer le Club 100 Agences"

Voyages d'exception : "Nous allons lancer le Club 100 Agences"
AirMaG

AirMaG

Aérien en Europe : concentration dans le ciel… et au sol

Aérien en Europe : concentration dans le ciel… et au sol
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Distribution du train : Rail Europe signe avec la plateforme Juniper Travel Technology

Distribution du train : Rail Europe signe avec la plateforme Juniper Travel Technology
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

IHG Hotels & Resorts signe quatre nouveaux hôtels au Royaume-Uni

IHG Hotels &amp; Resorts signe quatre nouveaux hôtels au Royaume-Uni
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Clippers prolonge ses réservations anticipées pour l’été 2026

Star Clippers prolonge ses réservations anticipées pour l’été 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme

L'OPCO Mobilités s'attaque à l'IA et au BTS Tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias