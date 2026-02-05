Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Qui, aujourd'hui, n'a pas entendu parlé des Pouilles, cette magnifique région tout au sud-est de l'Italie ? Mais qui sait vraiment où se cache le Salento, un territoire qui mérite franchement d'être découvert ?
Pas compliqué, en réalité, puis qu'il est souvent présenté comme le « talon de la botte italienne », en quelque sorte le sud du sud des Pouilles.
Le Salento, c'est une destination qui peut se targuer, à bon droit, de disposer de plages idylliques, d'un riche patrimoine historique et culturel dont l'incontournable ville baroquissime de Lecce et d'offrir une cuisine délicieuse et variée.
Ceux qui veulent s'y offrir un séjour mi-balnéaire, mi-culturel mais éco-durable ont désormais deux adresses haut de gamme à leur disposition.
Pour commencer, au cœur du parc naturel du Litorale di Ugento, Vivosa Apulia Resort. Cet éco-resort 5 étoiles conjugue luxe, nature et durabilité.
Entouré d’une vaste pinède et bordé par les eaux cristallines de la mer Ionienne, parfois surnommées les Maldives du Salento, l’établissement entend incarner une hospitalité authentique et respectueuse de l’environnement.
Ses 333 chambres sont réparties autour de coursives inspirées de la tradition locale. Décorées dans un style méditerranéen, elles sont équipées de tout le confort moderne et, cela va de soi, climatisées. Un service en chambre est assuré, et l'établissement possède une conciergerie.
Vivosa Apulia Resort qui dispose d'une plage privée et d'une terrasse sur le toit, se distingue par sa formule Luxury All-Inclusive (unique dans la région), récompensée aux World Travel Awards de 2021 à 2024 comme Meilleur Complexe Hôtelier Tout Compris d'Italie.
Quant à son Spa (800 m2), baptisé "Vivosa Organic Spa", il a été reconnu comme le meilleur spa de bien-être de luxe aux World Luxury Spa Awards 2020 et comme le meilleur complexe hôtelier spa de luxe aux International Spa & Beauty Awards 2022 .
Idéal pour des vacances en famille dédiées au bien-être et à la nature, Vivosa Apulia Resort propose en effet des clubs, des activités et des équipements sportifs adaptés à tous les âges, des ateliers de cuisine et d'artisanat et bien sûr une offre gastronomique variée (avec options certifiées sans gluten) dans son restaurant.
Il propose aussi de multiples expériences pour se familiariser avec les Pouilles : excursions en bateau, randonnées, visites de pressoirs à olives souterrains, sorties en paddle dans les grottes, découverte des joyaux architecturaux du Salento...
Vivosa Apulia Resort : un engagement affirmé en matière de durabilité
Vivosa Apulia Resort a un autre atout : son engagement affirmé en matière de durabilité. Ce complexe hôtelier a d'ailleurs reçu la certification ISO 14001 pour ses normes environnementales élevées (recours à l'énergie solaire, économie d'eau, tri des déchets, etc.).
En mai 2024, ce Resort a franchi une étape supplémentaire en obtenant la certification de neutralité carbone, décernée par l'organisme international Kiwa.
Et, en 2026, Vivosa compte bien franchir une nouvelle étape en obtenant la prestigieuse certification B Corp, qui atteste non seulement de normes environnementales élevées, mais aussi d'une gestion éthique et durable.
Preuve supplémentaire de cet engagement, le Vivosa Apulia Resort soutient activement la conservation des tortues marines locales. Depuis sa plage, des tortues Caretta caretta secourues et soignées sont relâchées en mer par des vétérinaires et des biologistes du Centre de Sauvetage des Tortues Marines de Calimera (CRTM).
De plus, des actions de sensibilisation, notamment des ateliers pédagogiques et des réunions d'information, sont organisées pour les clients du Resort, histoire d'aiguiser leur conscience environnementale.
Masseria Fontanelle, un refuge pour se reconnecter à la nature et à la vie
Situé non loin du Vivosa Apulia Resort, sur un promontoire surplombant la mer Ionienne, Masseria Fontanelle est plus qu'un hôtel : cet établissement célèbre un style de vie qui embrasse le slow living. Combinant pierre blanche, oliviers, lumière et silence, il se veut une invitation à se reconnecter à la vie et à la nature et entend offrir une expérience à la fois sensorielle et spirituelle.
C'était au XVIIe siècle, un monastère bénédictin. Dans un premier temps, il avait été transformé en hébergement à destination des familles. Puis, en 2021, à la faveur d'une nouvelle restauration mettant davantage en valeur le "génie des lieux" largement perdu au fil des ans, les bâtiments ont été réorganisés afin de pouvoir offrir une expérience haut de gamme réservée aux adultes (les enfants sont admis seulement à partir de 12 ans) qui recherchent le calme et la tranquillité pour s'immerger dans la nature du Salento.
Masseria Fontanelle dispose de seulement 32 chambres et 3 Suites Junior. S'y ajoutent des espaces de restauration répartis sur plusieurs terrasses, un Spa aménagé dans l'ancienne citerne du monastère, des cabanes, des hamacs, un terrain de padel, une salle de sports en plein air ainsi que deux piscines panoramiques avec vue sur la mer.
Sur place, sont proposés des cours de yoga et de Pilates, ainsi que des leçons particulières avec un entraîneur personnel.
La cuisine servie sur place est traditionnelle, salentine donc, préparée avec des produits locaux provenant de petits producteurs de la région. La maîtresse de maison propose aussi des cours ludiques de cuisine aux clients.
Excursions à la demande
Joyau du Salento, Lecce (ici, la façade de l'église Sainte Irène) est souvent surnommée la "Florence du baroque". © mitzo_bs/ Deposit Photos
Si Masseria Fontanelle est un refuge adults-only qui, orienté bien-être, design et contemplation, entend "réconcilier l’âme et la matière, la nature et la main de l’homme, le passé et le présent", ce refuge n'en est pas moins un point de départ idéal pour découvrir le Salento.
Sa conciergerie peut en effet organiser à la demande de nombreuses excursions pour découvrir les grottes préhistoriques des côtes adriatique et ionienne, visiter les superbes villages de Presicce et Specchia et leurs célèbres moulins à huile souterrains, ou le phare de Palascia ou encore la superbe ville d'Otrante, réputée pour son château médiéval, sa cathédrale XIIIe et ses palais.
In fine, Vivosa & Masseria Fontanelle offrent deux visions complémentaires d’un même territoire préservé, le Salento.
