Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Vivosa Apulia Resort a un autre atout : son engagement affirmé en matière de durabilité. Ce complexe hôtelier a d'ailleurs reçu la certification ISO 14001 pour ses normes environnementales élevées (recours à l'énergie solaire, économie d'eau, tri des déchets, etc.).



En mai 2024, ce Resort a franchi une étape supplémentaire en obtenant la certification de neutralité carbone, décernée par l'organisme international Kiwa.



Et, en 2026, Vivosa compte bien franchir une nouvelle étape en obtenant la prestigieuse certification B Corp, qui atteste non seulement de normes environnementales élevées, mais aussi d'une gestion éthique et durable.



Preuve supplémentaire de cet engagement, le Vivosa Apulia Resort soutient activement la conservation des tortues marines locales. Depuis sa plage, des tortues Caretta caretta secourues et soignées sont relâchées en mer par des vétérinaires et des biologistes du Centre de Sauvetage des Tortues Marines de Calimera (CRTM).



De plus, des actions de sensibilisation, notamment des ateliers pédagogiques et des réunions d'information, sont organisées pour les clients du Resort, histoire d'aiguiser leur conscience environnementale.