Les Pouilles : un écrin de paysages et de culture au sud de l'Italie

L’âme des Pouilles est palpable à travers la gentillesse et l’hospitalité de ses habitants. Cependant, elle se dévoile à vous au grand jour et plus claire que jamais si vous vous intéressez un peu à la culture apulienne.Il faut savoir que ce peuple est très attaché à la religion catholique et que les célébrations sont plus fastueuses que dans la majorité des autres régions, et ce, surtout pour Pâques. D’ailleurs, à mi-chemin entre le païen et le chrétien, nous retrouvons le célèbrequi se déroule entre le 26 décembre et mardi gras. Ne manquez pas son ambiance vibrante si votre séjour a lieu à cette période de l’année.La forte spiritualité de la population transparaît aussi par les nombreux pèlerinages, veillées et autres fêtes patronales comme celle de Saint Nicholas de Bari. Il faut noter, par ailleurs, que diverses festivités sont rattachées à la tradition paysanne et elles sont donc organisées à des moments tels que les vendanges, les récoltes ou les cycles saisonniers.Les danses ont également une place de choix dans la vie de cette région. Les origines de la, la plus célèbre d’entre elles, remontent à la Grèce antique, époque à laquelle le peuple dansait frénétiquement en l’honneur du dieu Dionysos.A côté de ces manifestations, il existe des savoir-faire ancestraux qui caractérisent les Pouilles. Parmi ces derniers, il y a laaux motifs rustiques et sobres que l’on retrouve un peu partout, mais aussi laqui embellit le linge de maison. N’hésitez pas à découvrir ces trésors artisanaux lors de votre visite !