Bravo Club fait découvrir le Bravo Club Alimini Resort 3* aux agents de voyages !

Bravo Club et ITA AIRWAYS, ont fait découvrir du 7 au 10 juin 2022 la région des Pouilles à une dizaine d’agents de voyages normands.



L’ensemble du groupe a séjourné au Bravo Club Alimini Resort 3* Sup. (normes Bravo) et à l’hôtel Riva Marina 4* proposé pour 2023, en complément du Bravo Club sur le marché groupes.



Le Bravo Club Alimini Resort est situé à la pointe du « talon de la botte italienne », au sud-est de l’Italie, au coeur de la province des Pouilles, dans la région de Salento, réputée pour la beauté de ses villages de caractère et ses trésors naturels.



Le club est entouré de jardins et bordé par la mer Ionienne. Il permet de visiter les lacs Alimini, flâner dans les villes de Gallipoli, Otrante et Lecce !