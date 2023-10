Vente Alpitour : quid du devenir de Bravo Club ?

tout le monde était à vendre

2023 représentait une bonne occasion pour vendre son entreprise"

Pour ceux qui ne connaissent pas Alpitour, voici quelques chiffres : 2 400 agences de voyages, soit un tiers des points de vente italiens, 4 millions de voyageurs par an, 15 avions (compagnie Neos), ainsi que la première chaine d'hôtels en Italie, etc.La vente pourrait rapporter entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros aux actionnaires, car elle tombe "au bon moment".La semaine dernière, dans les couloirs de l'IFTM Top Resa, les discussions allaient bon train sur les ventes des uns et des autres.En effet, le rétablissement spectaculaire de l'activité, couplé aux coupes budgétaires effectuées durant la crise sanitaire, ont permis aux entreprises d'afficher une santé financière presque extravagante.Un acteur de la place parisienne nous avouait lors du salon que "" et que ", d'autant que des doutes subsistent sur le prochain exercice.C'est donc l'année pour vendre, même si les taux bancaires sont excessivement élevés !