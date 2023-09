2023, une année de référence pour les Bravo clubs

A l’origine de ce bémol, Patrice Caradec incrimine également (à raison), les tarifs de l’aérien qui ont subi des hausses de quelque 25% tandis que les prestations terrestres ont affiché des augmentations de 8 à 10%. Partout. En particulier sur le bassin méditerranéen.



Quant à la concurrence, elle est aussi à remarquer. Dans le monde de plus en plus vibrant des villages-clubs, les Bravo Clubs ne sont pas tout seuls.



L’offre française dominée par les villages du tourisme social qui améliorent régulièrement leur produit, et les offres historiques de pionniers comme le Club Med ou Fram, s’est multipliée au point de se banaliser.



De plus, elle doit faire face à la concurrence des campings étoilés dont la mue est de plus en plus visible et adaptée aux portefeuilles et aux goûts des clientèles françaises et internationales.



Autre concurrent et non des moindres : la croisière dont les tarifs tout compris mettent le luxe à portée de très nombreuses bourses, y compris familiales ! Et cela à l’heure où la sensibilité au prix n’a jamais été aussi élevée !