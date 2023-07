P. Caradec (Alpitour France) : "Il convient de structurer l’entreprise" pour croître🔑

Actuellement nous sommes 25 personnes. Nous sommes une filiale d’un gros groupe, la réservation, la paie, la production… sont externalisés.En France, les équipes travaillent sur le marketing, la mise en marché, du commercial. Nous préparons 2024. Le catalogue sortira courant août, les ventes pour l’hiver sont déjà ouvertes. Celles de l’été 2024 le seront à la rentrée. Nous aurons environ 35 Bravo Clubs et une quinzaine de Sea Clubs, au total nous proposerons une cinquantaine d’adresses en 2024.Nous allons chercher plus de volume d’activité, il convient de structurer l’entreprise.Nous connaissons les difficultés de recrutement aujourd’hui et préférons anticiper. Nous recherchons des profils de technico-commerciaux sur l’individuel et le groupe. L’activité groupe est importante, elle représente 25% de notre activité.Nous recrutons également un Délégué(e) commercial(e) agences de voyages pour la région Nord-Normandie, car il est important d’être présent sur le terrain pour promouvoir nos produits et notre marque. Nous avons la chance d’être référencés chez tous les réseaux de distribution. Il faut animer et former les agences. Nous avons pris deux ans de retard sur notre business plan initial.En 2024, nous projetons un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, avec un panier moyen autour de 1 100 euros par personne compte tenu de notre équilibre long et moyen-courrier.Nous avons ouvert les ventes individuelles, pour l’hiver, début juin. Aujourd’hui, chaque jour 30% des ventes concernent l’hiver. Les consommateurs ont compris que réserver tôt permettait de profiter de prix très agressifs. L’activité est également très encourageante au niveau des groupes.Compte tenu de la rareté aérienne, les succès attendus de l’hiver sont le Cap-Vert (2 clubs) et l’Egypte(3 clubs). Nous attendons également une très grande saison sur Zanzibar, dans les prix sont équivalents à la République Dominicaine.