Bravo Club (Alpitour France) vend "très fort" et accélère son développement

Parallèlement le TO s’apprête à promouvoir très prochainement une gamme de produits complémentaires labellisés Sea Club.



Rappelons que les Sea Club existent déjà en Italie avec Francorosso, une marque d’Alpitour World. « L’été prochain, nous proposerons dix Sea Club en moyen et long-courrier (Mer Rouge, Djervba, les Pouilles, la Crète, Majorque, la république Dominicaine, Nosy-Be, Zanzibar…) » affirme Patrice Caradec.



Ces unités, des 4 et 5* au bord des plus belles plages, s’adressent à une clientèle à la recherche de lieux plus exclusifs sans pour autant qu’elle se retrouve isolée et livrée à elle-même.



« L’animation sera plus légère et les activités tournées vers le bien-être » complète le président d’Alpitour France qui entend faire de ces clubs « le point de départ idéal pour vivre la destination ». Un « délégué-concierge » francophone sera d’ailleurs présent pour cela.