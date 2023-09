Voyage au Maroc : que répondre à vos clients après le séisme ?

Dans le cadre d'un voyage à forfait sur le Maroc, l’agence de voyages (le distributeur) et le tour opérateur (l’organisateur) sont coresponsables de la bonne exécution des prestations vis-à-vis du client.



Les Entreprises du Voyage invitent donc les agences et les tour-opérateurs à travailler de concert.



Pour les clients sur place



Si certaines prestations prévues (exemple : une excursion comprise dans le forfait est annulée et ne peut être remplacée) au contrat de voyages ne peuvent pas être assurées sur place, l'agence doit proposer des alternatives.



En l'absence d'alternatives possibles, les clients pourront prétendre à leur retour à une réduction de prix correspondant au montant des prestations non consommées sur place.



Si la poursuite du séjour est rendue impossible et que le contrat de voyage inclus le transport, l'agence doit organiser le retour de ses clients.



Exemple : Un hôtel n’est plus mesure d’accueillir les clients jusqu’à la fin de leur séjour et il n’est pas possible de trouver un autre établissement pour les reloger.



A noter que les clients ne pourront pas prétendre à des dommages et intérêts en plus du remboursement des prestations non consommées.