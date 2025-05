Congrès EDV au Maroc : demandez le programme !

Les Entreprises du Voyage viennent de dévoiler le programme du congrès qui se déroulera du 15 au 18 mai 2025 à Taghazout au Maroc. Valérie Boned , présidente du syndicat ouvrira l'évènement dès le 15 mai au soir. Fatim-Zahra Ammor , Ministre du tourisme et de l'artisanat du Royaume du Maroc interviendra également, ainsi queprésident du SETO,, président de l'ASPT etdirecteur digital et digital de Transavia.Pendant ces 4 jours plusieurs tables rondes sont programmées : quid du tourisme en 2025, les enjeux de la croisière, et un focus sur le voyage d'affaires et le rôle des TMC.