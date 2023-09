Maroc : séisme à Marrakech, quelle est la situation ?

Pour les voyageurs sur place, les tour-opérateurs vont aménager les excursions en fonction des situations particulières de chaque zone touchée ou non par le séisme.



Pour les clients qui sont actuellement en séjour dans les structures hôtelières de Marrakech, " les programmes continuent de se dérouler et les tour-opérateurs apportent, en coopération étroite avec leurs réceptifs, toute l’assistance nécessaire à leurs clients qui n’ont subi à notre connaissance aucun dommage " indique le SETO.



Pour les clients sur le départ jusqu’au lundi 11 septembre 2023, le Syndicat recommande d'adopter "la plus grande souplesse" , notamment pour ceux qui ne souhaitent pas partir.



Dans ce cas, le SETO rappelle qu'il est possible de "proposer des reports et/ou des avoirs, les clients sont en droit de les refuser auquel cas le Code du tourisme s’applique".