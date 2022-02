Voyage Maroc : voici les nouvelles conditions d'entrée !

Une fois arrivés à bon port, les voyageurs seront tous testés, via des tests rapides.



Puis, comme le stipule l'Agence Marocaine de Presse, il sera procédé " la réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée. Ces derniers seront informés des résultats ultérieurement. "



Concernant cette dernière disposition, tous les équipements et des moyens humains, sanitaires, sécuritaires et administratifs nécessaires pour la réussite de ces opérations seront déployés.



Dans le nouveau protocole, il existe aussi la possibilité d'effectuer un test supplémentaire à l'hôtel ou au centre de résidence pour les touristes, après 48 heures de leur entrée au territoire national.



Cette dernière mesure parait être optionnelle et une éventualité, sans doute en cas de reprise de l'épidémie.



Malgré tout, une fois sur place, le pass vaccinal sera exigé pour se déplacer entre les préfectures et les provinces. Il sera aussi à présenter pour accéder aux administrations publiques et privées, hôtels, restaurants, cafés, commerces, salles de sport et hammams du Royaume.



Le port du masque est obligatoire dans tout le pays.