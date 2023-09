Maroc : Les tour-opérateurs appellent les compagnies aériennes à la solidarité

Mais soyons réalistes et raisonnables : certes les infrastructures aéroportuaires et hôtelières fonctionnent, mais la priorité et notre responsabilité collective n’est-elle pas ailleurs ?



Proposer des reports assortis de contraintes tant dans la durée que dans leurs modalités apparait bien mesquin. Et ce d’autant plus que vous offrez le monde comme terrain de jeu à nos clients toute l’année !



Nous refusons de mettre nos clients dans des positions inconfortables de voyeurisme face au drame. Restons pragmatiques et nous n’oublions pas que ces pays et leurs habitants dépendent des retombées économiques du tourisme.



Ne pourrions-nous pas tous collectivement à être solidaires dans nos dispositions en offrant des conditions réalistes et non limitées ?

Les compagnies aériennes sous prétexte que les aéroports sont fonctionnels assurent non seulement les vols, mais proposent des reports assortis de contraintes." questionne le syndicat des tour-opérateurs.Une cellule de réponse téléphonique est ouverte à Paris par le Quai d'Orsay pour répondre aux appels des Français au 01 43 17 51 00.