SETO : Patrice Caradec succède à René-Marc Chikli

" Cher René-Marc,



Alors que tu t’apprêtes à tourner une page importante de ta vie professionnelle, je tiens à te témoigner toute ma gratitude et mon admiration sincère pour ton engagement indéfectible au service de notre profession, mais aussi aux côtés d'Asia.



L'amitié profonde et les valeurs qui vous ont liés Jean-Paul et toi, ont toujours été pour moi une source d’inspiration. Ensemble, vous avez partagé une vision exigeante et humaine du tour-operating, et vous avez su, Jean-Paul, Jean-François et toi, au sein du SETO, nourrir et porter une ambition forte pour notre profession.



Je n’oublierai jamais ton soutien éminemment précieux lors de la brutale disparition de Jean-Paul en Septembre 2018. Dans cette période de deuil et de transition, malgré ta lourde peine, tu as été présent, bienveillant et toujours à mon écoute, avec une grande générosité, lors de mes premiers pas de nouveau président d’Asia.



Ta confiance renouvelée, en m’intégrant au comité exécutif du SETO puis en favorisant mon entrée au conseil d’administration des Entreprises du Voyage, a été pour moi un honneur et un encouragement à poursuivre l’œuvre entamée.



Tout au long de ces 30 années à la présidence du SETO, tu as incarné une parole forte et une vision claire, notamment lors des nombreuses crises que notre industrie a traversées. Au cœur de ces innombrables tempêtes, tu as su faire converger les énergies, fixer un cap et guider notre profession avec lucidité, détermination et humanité.



Merci René-Marc, pour ton engagement, ta clairvoyance et ton amitié. Je te souhaite une retraite épanouissante, riche de nouveaux projets et de sérénité bien méritée.. "