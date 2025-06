Départ de René-Marc Chikli : "je n'ai pas vu le temps passer" [ABO]

Le costume enfilé, René-Marc Chikli le portera jusqu'à maintenant, tout en faisant évoluer la structure.



Au départ, ce club de tour-opérateurs - uniquement des grands opérateurs - avait été créé en 1973 pour échanger de l'information, généralement liée aux systèmes informatiques, et au GDS. C'était aussi le lieu où on partageait ses données sur l'activité...



"Sur les chiffres partagés entre les différents membres, on assistait plutôt à une sorte de "poker menteur", c'est-à-dire que si l'on additionnait les chiffres fournis par tous les tour-opérateurs, on obtenait 2 à 3 fois plus que les chiffres du marché réel..." se rappelle René-Marc Chikli amusé.



Les voyagistes commençaient aussi à s'inquiéter des positions de Bruxelles. Pour mieux se structurer, le Président regarde alors ce qui se passe chez ses voisins belges : " En 1996, quand je suis arrivé à la présidence, nous avons regardé le fonctionnement de l'APTO (Association of Belgian Travel Organisers, ndlr), et nous avons trouvé que leur modèle associatif leur permettait d'aller plus en avant dans la communication et de se fédérer un peu mieux ".



Cette première étape, réalisée avec l'aide d'Antonio D'apote PDG de Donatello, et Jean-Paul Chantraine, PDG d'ASIA, permet de donner un cadre beaucoup plus institutionnel.



"Le CETO percevait des cotisations plus importantes, calculées sur le chiffre d'affaires de ses membres. Des moyens qui nous permettaient de communiquer et de prendre position à la fois sur les destinations et sur les grands items de la profession : dollar, prix du carburant, etc. Nous en tenions compte pour le calcul des prix. Ceci dit, cela n'a pas duré longtemps : nous nous sommes fait épingler par la DGCCRF car nous n'avions pas le droit de nous entendre sur le dollar..."