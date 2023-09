Séisme au Maroc : "ne pas rajouter du malheur au drame"🔑

" Il ne faut pas rajouter du malheur au drame, nous ne devons pas généraliser et faire des amalgames.



L'Ă©picentre est au cƓur du Haut Atlas, lĂ oĂč peu de touristes se rendent, toutes les grandes villes et le Sud ne sont pas impactĂ©s, les voyageurs ne doivent pas prendre des dĂ©cisions trop hĂątives, " recentre Luc Tromme, le gĂ©rant de Hors Circuit.



Les principaux dégùts se concentrent dans des villages à flanc de montagne.



MĂȘme si cela peut paraitre dĂ©risoire et futile, alors que les secours s'Ă©chinent pour trouver des survivants dans les dĂ©combres et les tas de gravats, la vie doit continuer, pour Ă©viter que s'effondre tout un pan de l'Ă©conomie.



" Il ne faut pas que l'économie s'effondre, pour permettre au pays de se reconstruire, " iniste la directrice du réceptif Authentik Traveller.



Celle-ci nous partageait son inquiĂ©tude, suite aux nombreuses demandes d'annulation, alors mĂȘme que le mois d'octobre est une pĂ©riode importante pour la saison touristique au Maroc.



Au SETO, l'inquiétude est plus mesurée : " Nous avions sur place 6 000 Français, puis 3 ou 4 000 étaient sur le départ le week-end du séisme. Environ 80% de ces personnes sont parties, le reste préférant reporter ou se rendre dans une autre destination.



Les personnes présentes sur places vont rester, car ils ont une vision autre que les médias français, " nous explique René-Marc Chikli, le président du SETO.



Le syndicat s'est encore rĂ©uni en cellule de crise ce lundi, pour renouveler ses consignes d'assouplissement commercial Ă destination des clients qui ne souhaitent plus se rendre au Maroc. Pour les clients en dĂ©part Ă destination de Marrakech et jusqu’au lundi 18 septembre inclus, le SETO recommande d’adopter la plus grande souplesse commerciale en proposant des reports notamment, Ă l'image de Boomerang / NG Travel qui prĂ©cise dans un communiquĂ© : "Les clients au dĂ©part de la France pourront partir comme prĂ©vu. Tous les vols et transferts sont opĂ©rationnels, et nos Ă©quipes sont prĂȘtes Ă les accueillir Ă leur arrivĂ©e au Maroc.



Cependant, nous comprenons que certains d'entre eux pourraient ressentir de l'inquiĂ©tude suite Ă cet Ă©vĂ©nement. C'est pourquoi, pour les dĂ©parts jusqu’au lundi 18 septembre inclus, nous proposons aux clients qui ne souhaitent pas se rendre au Maroc de bĂ©nĂ©ficier soit d’un report de leur voyage dans les prochains 6 mois soit d’un changement de destination".



Le message de maintenir les sĂ©jours semble ĂȘtre passĂ© et bien accueilli par les voyageurs, mĂȘme si les professionnels ont la dent dure au sujet du traitement mĂ©diatique du sĂ©isme, notamment Ă l'encontre des chaines d'information en continu.



Ils dénoncent un amalgame entre la situation à Marrakech et le chaos de l'épicentre.