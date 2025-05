MSC Croisières ouvre les ventes de ses nouveaux itinéraires dans les Caraïbes

MSC Opera fait partie de la classe Lirica et a été conçu pour accéder à des ports exclusifs grâce à sa taille plus intimiste. Ce navire met l’accent sur un service personnalisé et des itinéraires originaux. À bord, les passagers retrouveront deux restaurants principaux, des bars, des lounges, ainsi qu’un large choix de spécialités culinaires méditerranéennes et internationales.



Les installations pour les familles comprennent des espaces de jeu adaptés à tous les âges : aire de jets d’eau pour les enfants, jeux en réalité virtuelle et clubs pour adolescents. Le navire offre également des équipements dédiés au bien-être, incluant une salle de sport Technogym®, une piste de marche rapide, du minigolf, un espace thermal avec hammam et sauna, ainsi que le MSC Aurea Spa.